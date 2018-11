Nový projekt má dekódovat DNA všech druhů živočichů a rostlin

LONDÝN Mezinárodní uskupení vědců dnes zahájilo obří projekt, během něhož chtějí odborníci v následujících deseti letech dekódovat genetickou informaci všech známých živočišných a rostlinných druhů na Zemi. Informovala o tom agentura Reuters. Na přečtení DNA 1,5 milionu druhů se budou podílet dvě desítky institucí po celém světě a projekt má stát kolem 4,7 miliardy dolarů (přes 100 miliard korun).

Iniciativa nazvaná Earth BioGenome Project (EBP) se uskuteční pod vedením vědců z Kalifornské univerzity, kteří přirovnávají tento počin ve svém oboru k dalšímu ambicióznímu projektu v dějinách lidstva, kterým byl úspěšný let na Měsíc. Kompletní data získaná díky zpracování DNA všech druhů pak mají být základnou pro další rozvoj mnoha vědeckých oborů, domnívá se šéf projektu, americký biolog Harris Lewin.



„Bude to obrovská studnice pro nové objevy, pro porozumění zákonitostem života a tomu, jak funguje evoluce, a pro nové přístupy k ochraně vzácných a ohrožených druhů,“ uvedl Lewin při dnešním slavnostním zahájení projektu v Londýně. „Nutně potřebujeme vytvořit jakýsi katalog současného života na Zemi. Nebudeme se o to snažit, protože je to snadné, ale protože je důležité to udělat,“ dodal.



V současnosti mají vědci k dispozici kompletní genetické informace o zhruba 3500 druhů živočichů a rostlin, což je zhruba 0,2 procenta z celkového počtu. Na sběru dat se bude podílet celkem 17 institucí, které si rozdělí úkoly. Například britský institut Wellcome Trust Sanger Institute (WTSI) má určit geny 66 000 druhů žijících v Británii. Čínská strana chce přispět přečtením genů 10 000 druhů rostlin, američtí vědci se zase hodlají zaměřit na genetické informace desítek tisíc druhů obratlovců.