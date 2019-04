Novým ředitelem institutu robotiky na ČVUT se stal Ondřej Velek

PRAHA Novým ředitelem Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického v Praze (CIIRC ČVUT) se stal Ondřej Velek. Na základě výběrového řízení ho k 1. dubnu do funkce jmenoval rektor ČVUT Vojtěch Petráček. Ve středu to řekla mluvčí univerzity Andrea Vondráková. Loni rektor odvolal z pozice ředitele Vladimíra Maříka, se kterým se dostal do sporu. Velek byl v uplynulých měsících pověřen řízením institutu jako jeho dočasný ředitel.

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky vznikl jako ústřední pracoviště špičkové vědy na podporu digitalizace průmyslu. Mařík ho založil v roce 2013 a od května 2017 sídlí v nové budově v pražských Dejvicích, jejíž stavba stála zhruba 1,5 miliardy korun. V následujících šesti letech se bude CIIRC podílet například na vzniku evropského výzkumného centra pro využití umělé inteligence v průmyslu. Na projekt má jít celkem 50 milionů eur (asi 1,3 miliardy korun) z EU a různých dotačních programů.



Velek se stal druhým ředitelem institutu CIIRC. Maříkovo odvolání loni 4. června zdůvodnil rektor tím, že nepřispívá k vzájemné spolupráci fakult a ústavů ČVUT. Mařík a jeho příznivci označili odvolání za odplatu za jeho nelichotivá slova vůči škole, která zazněla v dokumentu České televize. Spor se táhl do října, kdy situaci pomohli urovnat zástupci vlády. Mařík pak byl jmenován novým vědeckým ředitelem institutu, což je jiná funkce než generální ředitel.

Výběrové řízení na ředitele institutu vypsal rektor v říjnu. Od června do konce října vedl CIIRC jako dočasně pověřený ředitel Maříkův dřívější zástupce Vladimír Kučera. Od 1. listopadu pak jeho řízení převzal právě Velek, který dříve na institutu působil jako tajemník.