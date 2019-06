Ostravští vědci chystají web pro blízké pacientů po mrtvici

OSTRAVA Vědci z Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity plánují vytvoření speciálního webu, který by měl pomoci lidem, jejichž blízký je po cévní mozkové příhodě. Nyní hledají lidi, kteří o tyto pacienty pečují.

Zapojit je chtějí do výzkumu, jehož cílem je shromáždit jejich zkušenosti z praxe a tyto poznatky pak přenést i na web. Díky němu budou lidé nejen moci sdílet své zkušenosti, ale také čerpat potřebné informace, řekl Stanislav Janalík z Centra marketingu a komunikace Ostravské univerzity.

„Nepůjde o klasický web s kontakty nebo zdravotnickými informacemi. Informatici vytvoří software, který bude pracovat s tím, co lidé napíší. Prioritou pro nás je, aby reagoval na konkrétní potřeby každého pečujícího. Měl by tedy umožnit jakýsi flexibilní dialog i propojení všech v podobné situaci, kteří o to budou mít zájem,“ uvedla Lenka Krhutová z Fakulty sociálních studií.



Na výzkumu univerzita spolupracuje i s dalšími institucemi a ukončit ho chce v roce 2021. Letos se výzkumný tým zaměří hlavně na vytvoření sítě pečujících a příští rok se bude vytvářet software pro web, který nabídne zkušenosti lidí s podobným osudem.

„Záměrně jsme se zaměřili právě na tuto cílovou skupinu, protože rodin, které řeší mozkové příhody svých blízkých, je podle statistik hodně. V rámci výzkumu chceme zapojit široké spektrum lidí. Ať už naprosté nováčky v péči o blízkého po mozkové příhodě nebo ty, kteří už v tomto ohledu mají zkušenosti,“ uvedla za výzkumný tým Iva Kuzníková.

Při hledání těchto lidí chce univerzita spolupracovat například s praktickými lékaři nebo zařízeními odlehčovacích a jiných služeb, protože žádná databáze takových pečujících neexistuje. „Počítáme, že s nimi pak budeme pracovat přímo u nich doma nebo v terénu, a zároveň jim při té příležitosti poskytneme rovnou i chybějící informace,“ doplnila Krhutová. Zájemci o účast v projektu se mohou přihlásit také sami na Fakultě sociálních studií.