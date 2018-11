Ozonová vrstva se zotavuje, tvrdí vědci

WASHINGTON/QUITO Ozonová vrstva se zotavuje z vlivu nebezpečných látek, které zejména od konce 70. let minulého století způsobovaly její úbytek. Vyplývá to ze zprávy OSN, která byla zveřejněna na vědecké konferenci v ekvádorské metropoli Quitu. Vrstva ozonu by podle zprávy měla být na severní polokouli kompletní ve 30. letech, na jižní do poloviny nynějšího století. Díra nad Antarktidou by měla zmizet do roku 2060.

Zlepšení stavu ozonové vrstvy, která Zemi chrání před rakovinotvorným ultrafialovým zářením ze Slunce, je podle vědců důsledkem zastavení výroby škodlivých látek. Zejména freony se masově používaly jako nosné plyny v tlakových sprejích nebo jako chladicí média v ledničkách. Situace se zlepšila hlavně díky Montrealskému protokolu z roku 1987, který výrobu látek ohrožující ozonovou vrstvu zastavil.



V nejkritičtějších dobách na konci minulého století se ozonová vrstva ztenčila o deset procent, uvádí zpráva OSN. Po roce 2000 naopak s každou dekádou o jedno až tři procenta narůstá. Ozonová díra nad jižním pólem byla letos o 16 procent menší, než udávaly rekordní hodnoty z roku 2006.



Ozonová vrstva začíná asi deset kilometrů nad zemí a je silná zhruba 40 kilometrů. Bez zastavení výroby látek poškozujících ozon by se do roku 2065 vrstva zmenšila o dvě třetiny.

Vědci ale podle agentury AP varují, že vítězství je sice na dosah, ale stále není jisté. V poslední době se podle nich objevily náznaky, že některé regiony východní Asie znovu škodlivé látky produkují. Substance, které škodlivé látky nahrazují, navíc přispívají ke skleníkovému efektu. Dodatek k Montrealskému protokolu, který má vstoupit v platnost příští rok, by měl tento problém pomoci řešit.



„Vítězství bude možné vyhlásit až po roce 2060,“ prohlásil Paul Newman, expert amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA). Oslavovat podle něho budou až naši vnuci.