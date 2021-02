Na Marsu se vyskytuje tajná zpráva, nesl ji padák použitý při přistání vozítka Perseverance

Mys Canaveral Na padáku, který byl použit při čtvrtečním přistání roveru Perseverance na povrchu Marsu, byla tajná zpráva. Systémový inženýr Ian Clark použil binární kód, aby pomocí bílých a oranžových pruhů na povrch padáku vepsal písmena věty ‚Dare Mighty Things‘ (Odvažte se k velkým věcem) a souřadnice GPS střediska Laboratoře tryskového pohonu (JPL) amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) v kalifornské Pasadeně, odkud se mise Perseverance řídí. Informovala o tom agentura AP.

Slova ‚Odvažte se k velkým věcem‘ vyřčená 26. prezidentem USA Theodorem Rooseveltem jsou mottem laboratoře JPL a zdobí na mnoha místech stěny jejího střediska. „Zdá se, že internet rozluštil naši hádanku za zhruba 6 hodin. Je zde něco, co nedokážete, internetová komunito?“ tázal se vtipně na sociálních sítích Adam Steltzner, hlavní inženýr projektu Perseverance.



První nápovědou pro nadšence do vesmíru, že je v projektu ukryto i něco více, než jak se na první pohled jeví, byla nejednotná barva padáku. Ti, co se pustili do rozkrývání, převedli barvy do binárního kódu: jedničky pro červené pruhy a nuly pro bílé pruhy. Všechna čísla pak rozdělili do skupin po deseti a skupiny byly převedeny na písmena podle speciálního dekódovacího systému. O plánu vývojářů vytvořit pomocí designu tajnou zprávu dle britského deníku The Daily Telegraph nevěděla ani textilní firma Heathcoat Fabrics, která padák zhotovila.



Clark s nápadem přišel už před dvěma lety. Inženýři chtěli mít na nylonové látce padáku neobvyklý vzor, aby mohli lépe pozorovat, jakým směrem je padák během sestupu k povrchu planety orientován. Udělat z toho tajnou zprávu byla podle Clarkových slov „obrovská zábava“.



Podle Clarka o zakódované zprávě vědělo pouze šest osob. Ty pak čekaly až do zveřejnění záběrů padáku, než v pondělí udělaly během pondělní konference přenášené televizí na věc narážku. „Příště budu muset být trochu kreativnější,“ posteskl si inženýr.