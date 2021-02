Pentagon úspěšně otestoval solární panel, který může v budoucnu posílat elektřinu z vesmíru

Washington Američtí vědci z Pentagonu úspěšně otestovali solární panel o velikosti krabice od pizzy, který je navržený speciálně pro budoucí systém získávání a posílání elektřiny z vesmíru. Solární panel sbírá sluneční energii, která by jednoho dne mohla být vyslána kamkoliv na Zemi.

Tento solární panel, známý pod názvem fotovoltaický radiofrekvenční anténní modul, je připojený k bezpilotnímu dronu, který s ním obíhá Zemi. Solární panel byl spuštěn v květnu minulého roku, a využívá světla ze Slunce k přeměně na elektřinu.

Je speciálně navržený tak, aby co nejlépe využíval světlo ve vesmíru, které nemusí projít skrze atmosféru na planetu Zemi.

„Poslední testování ukázalo, že solární panel je schopný vyrobit 10 wattů energie. To je dostatečné pro nabití tabletového počítače. Úspěšný projekt však vyžaduje desítky takových panelů. To by pak znamenalo revoluci v generování a distribuci elektrické energie do vzdálených koutů světa“, řekl pro CNN jeden z vývojářů Paul Jaffe.

Pentagon předpokládá, že v budoucnu vyšle řadu takových panelů do vesmíru, které by mohli posílat energii i do těch nejvzdálenějších částí planety, a vytvářet novou globální energetickou síť. Ale žádné detaily o časovém horizontu experimentu nebo náklady na něj nebyly v rámci studie zveřejněny.



„Klíčový faktor, který je třeba zohlednit, je ekonomická stránka. Budování hardwaru ve vesmíru je velmi drahé, ale má to určité výhody.“ Dodal Jaffe. Projekt je financován a vyvinut v rámci Pentagonu a výzkumné laboratoře pro námořnictvo ve Washingtonu.



Koncept používání solárních panelů ve vesmíru, kde jsou energetické úrovně vyšší, není žádnou novinkou. Podle Daily Mail usilují Japonsko, Čína, Rusko, Velká Británie nebo Spojené státy o výrobu energie z vesmíru již nějakou dobu. Japonsko to dokonce uvedlo jako svůj národní cíl.

„Unikátní výhoda satelitů solární energie oproti jakémukoli jinému zdroji energie, je globální přenositelnost. Můžeme poslat energii do Chicaga a zas o chvíli později ji pošleme místo toho třeba do Londýna nebo Brazílie.“ Uvedl Jaffe pro Daily Mail.

Aktuální projekt se nyní zaměřuje na proces přeměny energie na výsledný tepelný výkon. Testovaný hardware poskytne vědcům údaje o teplotě spolu s jeho účinností při výrobě energie, která bude řídit budoucí vývoj vesmírné sluneční energie.

Vědecký tým také testuje další verze panelu, aby se ujistil, že bude stále funkční i za intenzivního tepla. Jakmile takovou verzi budou mít, začnou pracovat na posílání nasbírané energie zpět na planetu Zemi.