Narušují hormonální rovnováhu. Bisfenovy v plastech škodí lidskému zdraví

Chemické analýzy nedetekují ve vzorcích skutečné množství bisfenolů schopných narušit hormonální rovnováhu v lidském organismu. Dlouhodobě tak podceňujeme zdravotní rizika.

Bisfenol A je chemická sloučenina, která například dodává na pevnosti a odolnosti plastovým obalům i bankovkám. V papíru, na který se tisknou v obchodech účtenky, se podílí na chemických reakcích zviditelňujících písmo. Ročně se na světě vyrobí devět milionů tun bisfenolu A. Jíme ho, pijeme ho, dýcháme ho. Do těla nám vstupuje i přes nenarušenou kůži. Už delší dobu se ví, že v lidském i zvířecím organismu tato látka narušuje křehkou hormonální rovnováhu. Vyvolává neplodnost, posiluje sklony k obezitě, narušuje funkce štítné žlázy, přispívá k poruchám chování.



Evropský úřad pro bezpečnost potravin ani americký Úřad pro potraviny a léčiva přesto nepovažují bisfenol A za hrozbu pro lidské zdraví. Opírají se o výsledky analýz dokazujících, že se této látky dostává do lidského těla jen velmi malé množství. Roy Gerona z Kalifornské univerzity v San Francisku ale zjistil, že dosavadní měření jsou zatížena velkou chybou a množství bisfenolu A v lidském těle hrubě podhodnocují.



„Tato měření byla prováděna po mnoho let a teď se ukazuje, že skutečnou úroveň zátěže lidí silně, ale opravdu silně nedoceňují,“ shrnuje výsledky studie publikované ve vědeckém časopise The Lancet Diabetes and Endocrinology endokrinoložka Patricia Huntová z Washingtonské státní univerzity.

Ztraceno v převodu

Člověk vylučuje bisfenol A v moči v pozměněné podobě. Aby vědci zjistili, kolik bisfenolu lidé dostávají do těla, přemění ve vzorku moči metabolizované molekuly zpátky na bisfenol a jeho množství pak stanoví velmi přesnými a citlivými metodami. K „recyklaci“ metabolitů na bisfenol A se standardně používají enzymy izolované z hlemýždě zahradního. Roy Gerona zjistil, že extrakt z hlemýžďů podává překvapivě chabý výkon. I když je finální analýza velmi přesná a spolehlivá, odhalí jen zlomek bisfenolu A, kterému byl člověk vystaven. Největší chybou jsou zatíženy analýzy vzorků s nejvyšším obsahem bisfenolu A a jeho metabolitů.

Gerona vyvinul nový postup, který se obejde bez hlemýždích enzymů. Rozdíly ve výsledcích získaných tradiční analýzou a novou Geronovou metodou jsou alarmující. Jestliže „hlemýžďovou“ metodou naměřili vědci v devětadvaceti vzorcích moči v průměru čtyři nanogramy bisfenolu A na mililitr, nová metoda odhalila v těch samých vzorcích v průměru skoro 130 nanogramů bisfenolu A na mililitr.

„Budeme muset přehodnotit některé dřívější závěry o bisfenolu A. Ne proto, že by byly chybné, ale proto, že jsme k nim došli na základě mylných údajů,“ říká Patricia Huntová v rozhovoru pro internetový server Gizmodo. „Takhle prostě věda funguje. Metody, s kterými pracujeme, se časem stále víc a víc zdokonalují. Ať už je to náhrada rentgenu výpočetní tomografií, nebo cokoli jiného, postupem času dostáváme do rukou citlivější metody. Teď to ale pro nás znamená, že se musíme k hodnocení bisfenolu A vrátit a přehodnotit jeho bezpečnost pro zdraví lidí.“

Mikroplastová špička ledovce

Případy, kdy vědci zprvu odhalí jen příslovečnou špičku ledovce ekologické zátěže životního prostředí, nejsou nijak vzácné. Tým vedený Jennifer Brandonovou z Kalifornské univerzity v San Diegu teď například zjistil, že krychlový metr mořské vody obsahuje v průměru více než osm milionů částic pocházejících z plastových odpadů.

Dosavadní analýzy vedly k závěrům, že na kubík vody z oceánu připadá řádově jen deset plastových částic. Nové analýzy odhalily i velmi malé částice, které zatím unikaly pozornosti vědců. Ty sice nepředstavují takový objem jako dosud detekované větší plastové úlomky, přesto se jejich odhalením zvyšují odhady celkového množství plastů v oceánech až na sedminásobek. Mikroplastové částice mohou přispívat k promoření životního prostředí látkami, které se z rozpadajícího plastu uvolňují. K těmto látkám patří i hojně používané bisfenoly.

Brandonová a její tým sledovaly mořské bezobratlé živočichy salpy, kteří prakticky neustále nasávají mořskou vodu z okolí a získávají z ní drobné planktonní organismy. Výzkumníkům se nepodařilo najít salpu, která by neměla v žaludku plastové mikročástice.

„To nás opravdu zaskočilo, protože to může mít vážné následky nejen pro salpy samotné, ale i pro všechny mořské živočichy, kteří se jimi živí,“ říká Jennifer Brandonová. Salpy tvoří součást jídelníčku ryb, mořských želv a dalších živočichů.

Nebezpeční náhradníci

Hodnocení dopadu bisfenolů na lidské zdraví komplikuje fakt, že někteří výrobci už od používání bisfenolu A ustoupili a nahradili ho příbuznými molekulami.

Ty slouží v plastech a dalších materiálech stejně dobře jako neblaze proslulý bisfenol A. O jejich negativních dopadech na lidské zdraví se však ví jen velmi málo.

Takové výrobky bývají označeny jako „BPA free“ – „prosté bisfenolu A“. To však neznamená, že se v nich nevyskytují jiné bisfenolové molekuly. Roy Gerona je přesvědčen, že detekci těchto „náhradníků“ v lidském organismu zatěžuje podobná chyba, jakou odhalil u analýz bisfenolu A. Výskyt těchto bisfenolových „bílých koní“ je tedy s vysokou pravděpodobností také hrubě podceňován.

K hojně rozšířeným náhražkám bisfenolu A patří bisfenol S. Výzkumu účinků tohoto „bílého koně“ se věnují čeští vědci a dostává se jim za to mezinárodního uznání. V lednu převezme docent Jan Nevoral z plzeňského Biomedicínského centra a tamější Lékařské fakulty Univerzity Karlovy cenu britské Society for Reproduction and Fertility za výzkum, kterým jeho tým prokázal, že bisfenol S narušuje plodnost ještě razantněji než bisfenol A, a to i v extrémně nízkých dávkách, považovaných u bisfenolu A za naprosto neškodné.