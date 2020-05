Proč se někdo hroutí a komu pandemie naopak nevadí? Vědci mapují dopad viru na duši

PRAHA Koronavirová karanténa ukázala lidem dvě odlišné tváře. Jedněm díky práci z domova přinesla víc času na rodinu, blízké a koníčky, druhým zjevila spíše temnou stránku. Nucená izolace u nich vyvolala deprese a nejistotu, vedla k alkoholismu a příležitostnému domácímu násilí.

Vzhledem k tomu, že pandemie je teprve pozvolna na ústupu, jsme při debatě o pozitivech i negativech teprve na počátku – chybí patřičný odstup i pořádný „balík“ relevantních dat. Nyní se vědci poprvé pokusí pro mnohé náročné a převratné období ve velké míře komplexně a systematicky zmapovat. Jejich záměrem je odhalit, proč někdo podobné situace zvládá relativně s přehledem, zatímco jiný se začne vnitřně hroutit.

„Cílem studie je rozpoznat, kdo je ve vyšším či nižším riziku rozvoje fyzických či psychických zdravotních potíží během pandemie a během různých stupňů restrikcí,“ řekla Lidovky.cz Denisa Manková z Národního ústavu duševního zdraví. V něm vede výzkumný tým, který se do mezinárodního projektu nazvaného COH-FIT zapojil jako jediný český zástupce.



Vědci z více než stovky zemí chtějí nasbírat vzorky odpovědí od zhruba sta tisíc lidí. Pokud se jim povede určit, které skupiny jsou z hlediska psychické zátěže rizikové a proč, budou jim moci v budoucnu lépe pomoci, případně je na podobné pandemie dopředu zevrubněji připravit. Soudě podle záměru mezinárodní skupiny expertů začíná brát lidstvo vážně možnost opakování krize, jakou přineslo nové onemocnění covid-19.

Jeden byt, více očí

Výzkum se uskuteční ve třech etapách. První již běží, další bude následovat přibližně za půl roku, poslední se uskuteční rok po skončení pandemie. „Jde o sběr dat přes web. Ideální by bylo, kdyby se podařilo sestavit reprezentativní vzorek populace. Doufáme proto, že se do studie přidá opravdu maximum lidí,“ popsala webu Lidovky.cz Manková.

Lidé zapojení do programu budou vědcům mimo jiné sdělovat své demografické údaje, informace o profesi, fyzickém a duševním zdraví a chování i další faktory. Výsledky by měly osvětlit třeba to, jak na zátěž spojenou s celosvětovým rozšířením neznámého a mnohými obávaného viru reagovali pracovníci v takzvané první linii, jako jsou lékaři, hasiči a záchranáři nebo policisté, ve srovnání s ostatními profesemi.

Zajímavý by měl být rovněž pohled na to, jak sdílenou karanténu vnímali jednotliví členové stejné domácnosti. „Abychom k sobě při analýze mohli přiřadit osoby z jedné rodiny, každá rodina si zvolí unikátní desetimístný kód, který pak její členové při vyplňování zadají,“ vysvětlila princip Manková.

V českém výzkumném týmu jsou spolu s ní ještě antropoložka Eva Fárková, fyzioložka Kateřina Červená a dva psychologové: Michal Šmotek a Karolina Janků. Národní ústav duševního zdraví byl pro účast v mezinárodním projektu osloven přímo jeho autory – profesorem psychiatrie a molekulární medicíny Christophem Correllem z New Yorku a psychiatrem Marcem Solmim z Univerzity v Padově. Ti spustili web www.coh-fit.com, na němž mohou zájemci vyplnit dotazník k projektu. Internetová stránka komunikuje také v češtině.

Vykolejení a úzkostní

První výsledky sběru vzorků by měly být známy zhruba za půl roku. Už v úterý se ale (ještě mimo uvedený mezinárodní projekt) ředitel Národního ústavu duševního zdraví Cyril Höschl vyjádřil k negativním jevům, které přinesla koronavirová pandemie. Podle něj přibylo lidí s úzkostmi nebo sebevražednými myšlenkami.

„Lidé jsou vykolejeni ze svého životního a pracovního tempa, jsou v izolaci. Jsou vystaveni vysoké míře stresu tím, že jsou stále exponováni negativním informacím ve sdělovacích prostředcích, a tak se u nich zvyšuje riziko rozvoje úzkosti a deprese. To jsou zase rizikové faktory pro zvýšenou sebevražednost, izolace vede ke zvýšení domácího násilí,“ popsal Höschl.