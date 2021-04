Propočtená rotunda sv. Václava. Její zrod ovlivnila matematika a geometrie

Nebývalé dobrodružství poznávání nabízí nová kniha, jež odhaluje historii, odkrývání i obnovu jedné z nejstarších sakrálních památek v Praze. Do zrodu rotundy českého světce promlouvala výrazně i matematika a geometrie.

Je to výjimečný příběh. Odehrává se v místě, kde od 17. století stojí jezuitský profesní dům, na adrese Malostranské náměstí 2, Praha 1. Právě tam, ve stovky let nepřístupném prostoru, byly v únoru 2004 během běžných archeologických výzkumů v rámci rekonstrukce sídla Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy odhaleny cenné základy středověké rotundy. A to vskutku nebývalé svatyně: přímo svatováclavské z 11. století!