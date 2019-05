Ruští kosmonauti uklízeli vně ISS, nalezli starý ručník. Teď ho budou zkoumat vědci

ISS (oběžná dráha) Ruští kosmonauti Oleg Kononěnko a Alexej Ovčinin se během nočního výstupu do volného prostoru vedle údržbářských prací věnovali i úklidu. Vně Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) nalezli ručník, který zde před deseti lety zanechal jeden z ruských kosmonautů, který si jím čistil skafandr od špíny. Ručník se nyní vrátí na Zemi, kde ho vědci budou zkoumat.

Ruští kosmonauti Oleg Kononěnko a Alexej Ovčinin se během nočního výstupu do volného prostoru vedle údržbářských prací věnovali i úklidu. Vně Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) nalezli ručník, který zde před deseti lety zanechal jeden z ruských kosmonautů, který si jím čistil skafandr od špíny. Ručník se nyní vrátí na Zemi, kde ho vědci budou zkoumat.



Dvojice, která ve vakuu strávila šest hodin a jednu minutu, zahájila středeční výstup umístěním fotografie ruského kosmonauta Alexeje Leonova na modulu Pirs. Leonov, který dnes slaví 85. narozeniny, se 18. března 1965 stal prvním člověkem, jenž vystoupil do otevřeného kosmu.

The spacewalkers have completed their last task today jettisoning a completed plasma wave experiment to burn up over Earth's atmosphere. #AskNASA | https://t.co/yuOTrZ4Jut pic.twitter.com/rUv9G1uJpA