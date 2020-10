Počasí má vliv na šíření nového koronaviru, zjistili Číňané. Na potlačení nákazy ale nestačí

Praha Skupina čínských výzkumníků si dala ve studii publikované na začátku srpna za úkol zjistit vliv počasí na Covid-19, protože ten, jak sami vědci uvádějí, zůstává sporným. Čerpali z dat o průměrné teplotě a vzdušné vlhkosti ze 166 zemí. Během bádání objevili souvislost ochlazení s vlhkostí ve venkovním prostředí na šíření koronaviru. Na výzkum na svém Facebooku upozornil profesor a evoluční biolog Jaroslav Flegr.

Výzkum, dostupný z portálu vědeckých žurnálů ScienceDirect, staví na předpokladu, že sezonní cyklus je všudypřítomným znakem akutních infekčních onemocnění způsobujících respirační potíže. Je například všeobecně známo, že ohniska chřipky se vyskytují v mírném pásu každý podzim a zimu. Výrazná sezonalita v nakažlivosti se koneckonců projevuje i u původního SARS. Vědci se rozhodli porovnat data ze 166 zemí svět, přičemž vyjmuli z výzkumu jejich rodnou zemi - Čínu.



Denní počty nově nakažených virem SARS-CoV-2 přebírali vědci z dat WHO. Denní meteorologická data, včetně průměrné denní teploty, vlhkosti vzduchu a rychlosti větru, byla získána z amerického Národního centra pro správu oceánů a atmosféry. Ke sběru byly použity monitorovací stanice nejblíže k hlavnímu městu každé jednotlivé země.

V úvahu vzali výzkumníci i další faktory jako například hustotu zalidnění, která přispívá k rychlejšímu šíření viru, či medián věku obyvatel, protože počet prodělaných závažných případů je vyšší v zemích s průměrně starší populací. Tyto aspekty vědci zobrazili v jejich zobecněném modelu.

Naměřené průměrné teploty se v zemích pohybovaly od přibližně mínus 5 do plus 34 stupňů Celsia a průměrná relativní vlhkost od 11 % do 88 %. Vědci zjistili, že s každým dalším stupněm, o který se oteplí, poklesne počet infekcí za den průměrně zhruba o 3 % a počet úmrtí na covid za den o zhruba 1,2 %. Podobně s každým vzrůstem relativní vlhkosti o 1 % klesá počet infikovaných za den o 0,85 % a počet úmrtí za den o 0,51 %.

Kumulativní počet případů a doba od propuknutí šíření covidu-19 vykazovaly mezi různými zeměmi velké rozdíly. Výsledky srovnání těchto datových souborů s celkovými daty však byly podle vědců nevýznamné. To prý celkově potvrzuje silný vliv teploty a relativní vlhkosti na nové případy a tím pádem i úmrtí. Vědci přitom v dodatečné diskuzi ke své práci zmiňují, že nový koronavirus byl zdokumentován například i v amazonském deštném pralese či v rovníkové Africe, varují tedy, že účinek teploty a vlhkosti na přenos nemoci covid-19 není dostatečný k úplnému potlačení pandemie.