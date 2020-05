Svět se musí podle WHO připravit i na budoucí virové epidemie. S viry budeme žít navždy

Kodaň/Praha Svět se musí po nynější pandemii nemoci covid-19 připravit i na další virové epidemie, s viry lidstvo bude žít navždy, uvedl ve čtvrtek na videobrífinku Světové zdravotnické organizace (WHO) šéf evropské pobočky WHO Hans Kluge.

„Žijeme na planetě, která je plná virů. Co bude, to nikdo neví, ale možné je, že se virus stane, jak říkáme, endemickým jako řada sezónních virů ze skupiny koronavirů. To je jedna možnost. Další možností je, že zmutuje,“ uvedl Kluge na dotaz, jak by se státy měly připravovat na soužití s koronavirem. To, že koronavirus SARS-CoV-2, který vyvolává nemoc covid-19, bude s lidstvem možná napořád, řekl ve středu krizový expert WHO Mike Ryan.



„Důležité je dosáhnout souhry mezi virem, naším chování, jak se lidé, lidská populace, chovají. Velmi důležité jsou naše zásahy, tedy to, jak můžeme situaci ovlivnit,“ uvedl ve čtvrtek Kluge.

I přes nynější příznivý vývoj, kdy se mnoha státům daří šíření covidu-19 zastavit, musí být svět podle Klugeho na pozoru. „Není čas slavit, je nutné se připravovat, protože to není poprvé, co svět čelí pandemii, ale ta nynější byla velmi, velmi zničující,“ uvedl.

Klíčové je vedle preventivních kroků také rozšíření kapacity zdravotních systémů. „Byli jsme svědky toho, že i ten nejsilnější zdravotní systém může být během několika týdnů přetížen,“ poznamenal Kluge.