Švýcarští vědci přišli s novým řešením globálního oteplování. Navrhují vysadit bilion stromů

CURYCH/PRAHA Vědci z univerzity v Curychu přišli s novým řešením v boji s klimatickou krizí a globálním oteplováním. Podle jejich výzkumu by bylo potřeba vysadit bilion nových stromů, v přepočtu na rozlohu by se jednalo o velikost území USA a Číny dohromady.

Švýcarští odborníci však upozorňují, že je potřeba vyvíjet i jiná řešení a dále usilovat o snižování emisí oxidu uhličitého. Na studii publikovanou v odborném časopise Science upozornil server The Guardian.



Podle autorů studie je vysazování miliard stromů zatím nejlevnějším a nejúčinnějším řešením, jak snižovat emise oxidu uhličitého. Podle výpočtů by program vysazování nových stromů mohl pohltit dvě třetiny veškerého objemu oxidu uhličitého, který kdy činnost člověka vytvořila. Stromy totiž při svém růstu dokážou oxid uhličitý absorbovat.



Vysoký potenciál pro vysazování nových stromů má podle studie Spojené království, Irsko, střední Evropa, východní pobřeží Austrálie a východ Spojených států.



Největší potenciál mají tropy

Podle analýzy se na naší planetě nachází 1,7 miliardy hektarů půdy, na kterých by mohlo být vysazeno 1,2 bilionu stromů. Jednalo by se o 11% veškeré plochy Země. Největší potenciál mají podle vědců tropické oblasti.

Experti ze Švýcarska do svých výpočtů nezahrnovali městská území a zemědělskou krajinu, naopak započítávali pastviny s myšlenkou, že pár stromů by na těchto územích mohlo prospívat dobytku.



Vedoucí výzkumu ze Švýcarského federálního technologického institutu Tom Crowther konstatoval, že obnovení stromového porostu není jen jedním z možných řešení klimatické krize, ale je rozhodně tím nejlepším. Crowther však upozorňuje, že stále je potřeba snižovat emise skleníkových plynů až na nulu a využívat k tomu i další dostupná řešení.

Podle švýcarských odborníků bude totiž trvat zhruba 150-200 let, než vysazení nových stromů přinese plný efekt. Pak by mohly stromy absorbovat zhruba 200 miliard tun oxidu uhličitého. „Je to řešení, které je dostupné teď a může se zapojit každý,“ citoval Crowthera web The Guardian s tím, že může pomoct opravdu každý.

Například i tím, že vysadí nové stromy u svého domu.