Umělá inteligence pro váš byznys: pracujeme s ní neustále, aniž bychom si to uvědomovali

Praha Co vám napadne jako první, když slyšíte pojem umělá inteligence? Terminátor, Wall-E, Ava z Ex Machina, či Samantha z filmu Ona? Ano, i to jsou příklady umělé inteligence, ale takové hypotetické, o které není vůbec jisté, že ji jednou dokážeme sestrojit. Je to umělá inteligence na úrovni člověka, a proto ji nazýváme všeobecná umělá inteligence. My se ale budeme zabývat umělou inteligencí, kterou máme už v současnosti.

Domov spravuje žena, virtuální banku muž. Umělá inteligence je genderově nevyvážená, tvrdí profesorka z Oxfordu Protože tato inteligence dokáže zvládat činnost pouze z jedné oblasti, i když často lépe než člověk, nazýváme ji slabá (úzká nebo specializovaná) umělá inteligence.

Možná si i vy kladete otázku: Všude se vypráví o umělé inteligenci, ale co přináší mně? Pomůže mi v podnikání? Či alespoň v soukromém životě? Odpověď na obě otázky zní “ano”. Stačí se zamyslet nad vaším běžným dnem. Martin Spano Slovenský počítačový vědec.

Na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy vystudoval obor počítačová věda.

Pracuje jako expert na strojové učení a je členem Asociace pro rozvoj umělé inteligence a Evropské aliance pro umělou inteligenci.

Na Slovensku vystupuje jako populalizátor umělé inteligence.

Podílel se na návrhu slovenské strategie pro rozvoj umělé inteligence, která byla včleněna do iniciativ Slovak-AI, slovenského centra pro výzkum umělé inteligence, které vzniklo v rámci Slovenské technické univerzity v Bratislavě.

Napsal knihu Umělá inteligence v ořechové skořápce, která vyšla také anglicky. Když si kontrolujete e-maily, vidíte většinou ty, které jsou důležité, protože spam odfiltrovala umělá inteligence. Když si prohlížíte novinky na sociálních sítích, úvodní stranu vám vytváří umělá inteligence. Když cestujete autem, ať už pracovně nebo soukromě, optimální cestu do cíle vám navrhne umělá inteligence. Když hledáte informace ve vyhledávači, aby byly pro vás co nejrelevantnější, používá se umělá inteligence. Když na internetu nakupujete, doporučuje vám produkty umělá inteligence. Když odpočíváte poslechem hudby nebo díváním videa, doporučuje vám je znovu umělá inteligence. Umělá inteligence se tedy nachází všude kolem, aniž bychom si to uvědomovali. Ať už je to inteligentní spam-filtr, doporučující mechanismus, virtuální asistentka jako Siri, Google Assistant, Cortana a Amazon Alexa nebo autonomní auto.

Obor se vyvíjí 60 let Jmenovali jsme si příklady umělé inteligence, ale co to ta umělá inteligence vlastně je? Zjednodušeně řečeno, umělá inteligence znamená použití počítačů na činnosti, které obvykle vyžadují lidskou inteligenci. Je to software nebo počítačový program se schopností učit se. Umělá inteligence nás může zachránit. Když ji vyvineme, tvrdí expert Naučené znalosti používá k rozhodování v nových situacích, čímž vykazuje známky inteligence. Jelikož ale tato inteligence nepochází od člověka, nazývá se umělá inteligence. Umělá inteligence jako vědní obor existuje už přes šedesát let. Přesto až v posledním desetiletí jsme dosáhli významné pokroky, díky kterým se o ní v současnosti dennodenně říká. Z tohoto důvodu jsem se pro vás rozhodl napsat seriál blogových příspěvků, který by vám toto téma co nejvíce přiblížil a zároveň ukázal, že se jí vůbec nemusíte bát, právě naopak, můžete z ní profitovat, a to v podnikání, ale iv soukromém životě . Pevně věřím že se vám bude líbit. Už v nejbližším článku si ukážeme, jak se umělá inteligence učí.