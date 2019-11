Za hmyzí apokalypsu může i světelný smog, varují vědci. ‚Jakmile zhasnete, hrozba je pryč‘

Washington Světelné znečištění je podle průzkumu vědců z Washingtonské univerzity v St. Louis jedním z hlavních důvodů úbytku hmyzu. Přitom je podle nich velmi opomíjeným faktorem, který by mohl do budoucna způsobit úplné vyhynutí hmyzí populace.

Hlavním problémem je podle týmu vědců vedeného ekologem Brettem Seymourem umělé světlo. „To je osvětlení způsobené člověkem. Od pouličních lamp, po světlomety nebo reflektory. Může to ovlivnit každou část hmyzího života,“ říká Seymoure pro deník The Guardian.



Vědci hovoří dokonce o hmyzí apokalypse. Ta je podle nich ovlivněna nejen světlem, ale i kombinací dalších faktorů. „Umělé světlo v noci spolu s chemickým znečištěním, invazivními druhy a změnami klimatu vede k poklesu hmyzu,“ dospěli vědci podle listu k závěru po vyhodnocení všech studií.

Na rozdíl od ostatních faktorů se dá světelnému znečištění poměrně lehce zabránit. Podle Seymoureho by stačilo používat správné odstíny světel. „Neříkám, že se v noci musíme zbavit světla, myslím, že ho musíme používat moudře,“ řekl pro The Guardian. Podle něj je důležité i nastavení světel tak, aby mířila pouze na potřebnou oblast. Zároveň je vhodné se vyvarovat modrobílým světlům.

„Mohlo by to okamžitě snížit ztráty hmyzu,“ říká ekolog, podle něhož naději představují třeba LED světla, která mohou být snadno naladěna a tím pádem lze tak zabránit škodlivým barvám a blikání. Dalším způsobem, jak zabránit ztrátě hmyzu, je přebytečná světla úplně vypnout. „Jakmile zhasnete světlo, je hrozba pro hmyz pryč.“ dodává Seymoure.



Vyhynutí hmyzu

Podle posledních průzkumů počet hmyzu rapidně klesá. Jejich nepřítomnost by podle vědců mohla mít zničující dopad pro život na Zemi. The Guardian píše, že například v Německu a Portoriku se objevuje neustálý úbytek hmyzu a jeho prohlubováním by hrozil katastrofický kolaps přírodních ekosystémů.



Vědci navíc věří, že existují ještě miliony dalších druhů hmyzu, které jsou zatím neznámé. Z toho asi polovina je noční hmyz. I na něj má světelné znečištění velký dopad. Jedním z nejznámějších příkladů jsou podle The Guardian můry. Ty obletují okolo žárovek, které mylně považují za Měsíc. Podle analýzy publikované v časopise Biological Conservation až jedna třetina z nich nad ránem umírá.

Umělé světlo také podle vědců z univerzity v St. Louis brání hmyzu v hledání partnera nebo dokonce k nalezení vody. I to je jeden z důvodů, proč hrozí jeho úplné vyhynutí. „Pro nás světelné znečištění znamená jen to, že nevidíme noční hvězdy, ale pro hmyz je to doslova boj na život a smrt,“ uzavírá Brett Seymoure.