Ve 101 letech zemřela význačná matematička NASA Johnsonová

Astronaut John Glenn, který byl prvním Američanem na oběžné dráze kolem Země, si před historickým letem vyžádal, aby Johnsonová ručně překontrolovala letové údaje stanovené počítačem. Šéf NASA Jim Bridenstine ocenil černošku Johnsonovou za to, že nejen pomohla rozšířit hranice pro kosmické lety, ale i díky ní se toto odvětví otevřelo ženám a zbavilo rasových předsudků.

„V NASA nikdy nezapomeneme na její odvahu, vedení a milníky, kterých bychom bez ní nemohli dosáhnout. Budeme dále neúnavně rozvíjet její odkaz a práci, abychom rozšířili možnosti pro každého, kdo může přispět k nekončící snaze rozvoje lidského potenciálu,“ uvedl Bridenstine v prohlášení.

“Hidden Figures” reminds us that Computers & Calculators were smart women who knew math. In the early US Space Program, that math was orbital mechanics, led by Katherine Johnson 1918-2020. May the number of those inspired by her story be computationally incalculable. Godspeed. pic.twitter.com/BuMRxOHyQD