Vědci chtějí v Antarktidě sledovat vliv klimatu na led i život

Letošní odjezd vědců z Masarykovy univerzity na Antarktidu se o necelý týden opozdí, na vině je porucha lodi chilského námořnictva. V tiskové zprávě to dnes uvedla mluvčí univerzity Tereza Fojtová. Vědci budou letos v Antarktidě mimo jiné sledovat dopady klimatické změny na ledovce.

Devítičlenná výprava měla z Česka na základnu Johanna Gregora Mendela na ostrově Jamese Rosse vyrazit v neděli, nový termín je pátek 17. ledna. Důvodem je porucha lodi chilského námořnictva, která měla expedici přepravit z Punta Arenas na chilskou stanici na Antarktickém poloostrově. Do cíle pak měla expedice pokračovat vrtulníky.



Koncem ledna vyrazí na Antarktidu ještě další šestičlenná expedice, konkrétně na Nelsonův ostrov v souostroví Jižní Shetlandy, kde bude sbírat vzorky pro další výzkum.

Letošní expedice mají méně účastníků než v minulých letech, příčinou je dlouhodobě nevyjasněné financování Českého antarktického výzkumného programu. Obě výpravy prozatím hradí přírodovědecká fakulta, zároveň pokračují jednání s ministerstvem školství o optimálním zajištění dlouhodobého financování českých aktivit v Antarktidě. Jde o specifický výzkum, pro který se obtížně hledají vhodné dotace.

Expedice na ostrov Jamese Rosse pořádá univerzita téměř 15 let. Kromě dlouhodobého sledování dopadů změn klimatu na jednotlivé složky životního prostředí čeká v tomto roce odborníky také práce na novém výzkumu.



„V rámci spolupráce s Portugalským národním antarktickým programem budeme sledovat vazby mezi osídlením odledněných ploch různými mikroorganismy a rostlinami a ústupem ledovců, a to v řádech tisíciletí, ale i jednotlivých let. Tento výzkum se zaměřuje na celou oblast Antarktického poloostrova a my jej kompletně zajišťujeme na východním pobřeží,“ uvedl už dříve vedoucí Českého antarktického výzkumného programu Daniel Nývlt.