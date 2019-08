Vědci objevili 39 dosud neznámých galaxií. ‚Jejich odhalení jde úplně proti všemu, co jsme dosud věděli‘

NEW YORK Jako učiněný poklad označili vědci objev záhadných galaxií, který by mohl změnit úhel pohledu na námi známý vesmír. Kromě další naděje pro mimozemský život by totiž mohl pomoci porozumět dosud ne zcela pochopeným klíčovým úkazům, jako jsou masivní černé díry či temná hmota.

Vědci se podařilo galaxie objevit díky spojení několika observatoří, což jim umožnilo podívat se hlouběji a dál do vesmíru. Dohlédli za hranici toho, kam je možné se podívat Hubbleovým vesmírným dalekohledem.

Podle serveru The Independent odborníci už dříve očekávali, že se někde za hranicí námi viditelného vesmíru nalézají další galaxie, ale až nyní je skutečně našli. Objev jim nyní umožní přehodnotit část toho, co si o fungování vesmíru dosud mysleli.

„Jde o první takto obrovský objev galaxií z prvních dvou miliard let existence vesmíru,“ uvedl Tao Wang z Univerzity v Tokiu. Vesmír v současné době existuje zhruba 13,7 miliardy let. „Doposavad jsme je (galaxie) neviděli, ale nynější odhalení jde úplně proti všemu, co jsme věděli o vývoji takových útvaru v tomto raném období vesmírné evoluce. Teď možná získáme další detaily, které nám pomohou celý proces vývoje vesmíru pochopit,“ vysvětlil.

Kdyby byly nově objevené galaxie viditelné lidskému oku, byly by podle Wanga naprosto úžasné a šlo by o ještě mnohem lepší podívanou, než jakou na Zemi nabízí současná obloha. Podle něj jsou totiž ještě mnohem úchvatnější než naše Mléčná dráha. „Větší hustota hvězd znamená, že by nebe bylo ještě majestnátnější. Objevovaly by se totiž ve větším měřítku a byly by jasnější,“ uvedl.

Ze Země je však všech 39 nalezených galaxií špatně vidět i přesto, že jsou mnohem větší než ty, které známe. Světlo z nich totiž urazí obrovskou vzdálenost. Právě světlo ale pomůže vědcům zjistit, jak staré galaxie jsou.

„Opravdu nebylo lehké ostatní přesvědčit, že jsou ty útvary takto staré,“ řekl Wang. Původní domněnka o jejich existenci prý pochází ze Spitzerova vesmírného dalekohledu, který využívá infračervené záření. Pro potvrzení museli využít Very Large Telescope (Velmi velký dalekohled), což je soustava čtyř dalekohledů o průměru 8,2 metru v severním Chile na hoře Cerro Parana



Nyní vědci doufají, že jim objev pomůže rozluštit některá odvěká tajemství hlubokého vesmíru, jako jsou třeba masivní černé díry, které se nachází ve středu galaxií. Mohl by pomoci vysvětlit, jak se tyto útvary formují. „Masivní galaxie jsou rovněž úzce spojeny neviditelnou temnou hmotou,“ uvedl profesor Kohno Kotaro z Univerzity v Tokyu. „To hraje roli při formování struktury a rozložení galaxií,“ dodal. Podle něj nyní přišel čas, aby teoretici zcela přehodnotili své teorie.