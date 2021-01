Vědci z Plzně a Prahy vyvinuli program, který vrací lidem jejich hlas

PLZEŇ Počítačový program, který vrací lidem jejich hlas, vyvinuli vědci z Plzně se softwarovými firmami CertiCon a SpeechTech, 1. Lékařskou fakultou UK a Fakultní nemocnicí v Motole. Pacienti, kterým lékaři indikují zákrok, při němž jim musí být odejmuty hlasivky, tak díky systému o svůj hlas nepřijdou.

Nedávno ukončený čtyřletý projekt konzervace hlasu, jehož hlavním řešitelem je Jindřich Matoušek z Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity (ZČU), podpořila Technologická agentura ČR (TA). „Výsledkem je systém umožňující plně automatizovaný proces konzervace a rekonstrukce hlasu,“ uvedl Matoušek. Metoda má pomoci například onkologickým pacientům, kterým musí být odejmuty hlasivky.

„Aplikace umožní jednoduchým způsobem ještě před zákrokem hlas nahrát a uložit. Z uložených nahrávek ho lze pak automaticky rekonstruovat pomocí personalizovaného řečového syntetizéru,“ uvedl Petr Konvalinka, předseda TA, která projekt podpořila téměř 12 miliony Kč.



Podle Matouška se člověk přihlásí doma k počítači, kde se mu zobrazují věty. „Ty jsme vybrali tak, abychom podchytili co nejvíce důležitých prvků jazyka. Minimálně by měl nahrát 500 vět. Samozřejmě čím více, tím lepší je výsledek,“ řekl. Hlas pacienta se automaticky zakonzervuje a vznikne datový soubor, který pak dotyčný může používat na běžném počítači, mobilu nebo tabletu a pomocí aplikace komunikuje. Do zařízení bude psát text a program ho jeho vlastním hlasem přečte.

Plzeňští specialisté z výzkumného centra NTIS Fakulty aplikovaných věd spolupracovali na projektu s týmem předního odborníka v oblasti ORL Jana Betky z Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a nemocnice v Motole. Spolupráce s plzeňskými firmami CertiCon a SpeechTech umožní výzkumníkům efektivně transferovat know-how z řečového výzkumu do průmyslové a zdravotnické praxe. Zájemci o konzervaci hlasu najdou potřebné informace na webu uchovejhlas.cz.

Za vedení projektu automatické konzervace a rekonstrukce hlasu získal loni Jindřich Matoušek Cenu města Plzně.