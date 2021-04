Vědci zkoumají dopad pandemie na prevenci rakoviny

WASHINGTON Kolonoskopie Johna Abrahama byla kvůli pandemii odložena o několik měsíců. Když se na vyšetření konečně dostal, lékaři našli bujení příliš veliké na to, aby jej při preventivním zákroku odstranili. Na operaci musel Abraham čekat několik týdnů a několik dalších trvalo, než zjistil, že je nádor nezhoubný, píše agentura AP.

„Samozřejmě si říkám, jestli kdybych šel na vyšetření v čase, kdy jsem měl, jestli by to všechno bylo jinak, jestli jsem se mohl případně vyhnout operaci,“ říká Abraham, hypoteční bankéř z města Peoria v americkém státě Illinois.



Když covid-19 loni na jaře ve Spojených státech i jinde ve světě zaplavil zdravotnická zařízení, byly o několik měsíců odloženy miliony kolonoskopií, mamografií, skenů plic, cytologických testů a dalších preventivních vyšetření souvisejících s rakovinou. Výzkumníci nyní zkoumají dopady tohoto výpadku. Mimo jiné zjišťují, kolik nádorových onemocnění lékaři nezjistili včas a zda byly nádory nalezené od obnovení preventivního testování v pokročilejším stádiu.

Už teď ale někteří vědci pozorují první náznaky problémů. Odborníci z univerzity v Cincinnati zjistili, že když nemocnice v červnu znovu spustily tomografické skenování, 29 procent pacientů mělo podezřelé nálezy, oproti osmi procentům v předchozích letech.

Několik studií naznačuje, že v roce 2020 byla rakovina diagnostikována menšímu počtu pacientů, pravděpodobně kvůli slabší prevenci. Okolo 75 organizací zabývajících se rakovinou nedávno vyzvalo k návratu k preventivním vyšetřením ve stejném objemu jako v dobách před pandemií, a to co nejdříve, hned jak to situace dovolí.

Rakovinným nádorům trvá roky, než se projeví, a některé zprávy naopak naznačují, že několikaměsíční zpoždění v preventivních vyšetřeních u některých typů rakoviny nemusí být tak problematické, jak se někteří obávají. Například výzkumníci v Nizozemsku zjistili, že zpoždění v mamografických vyšetřeních nevedlo k většímu počtu nalezených rakovinných nádorů v pozdějších stádiích.

Pandemie také na tomto poli přinesla některá kreativní řešení, jako třeba širší využití testů, které je možné udělat doma. Ve Filadelfii se například spojila jedna z velkých církví s místními lékaři a program na očkování proti chřipce v takzvaném drive-in programu propojila s odevzdáváním vzorků stolice, která se testuje kvůli rakovině tlustého střeva.

Zbytečná úmrtí

„Nebojíme se vyzkoušet všechno, když to souvisí se zdravím,“ řekl reverend Leroy Miles z baptistické církve. „Muže k testům vybízely ženy, říkaly ‚Šla jsem na mamogram‘. A já na to: ‚Paní, vždyť i vy máte tlusté střevo‘,“ dodává.



Preventivní testy se liší v rizicích a výhodách s nimi spojenými a zdravotničtí odborníci se dlouho přou, kdo by měl které podstoupit a jak často. Výpadek způsobený pandemií mohl posloužit jako přirozený experiment, který by v porovnání se staršími studiemi prokázal, jak jsou v dnešní době tyto testy hodnotné.

Rozdíly v počtu úmrtí však nebude možné vysledovat ještě dlouhá léta, jelikož včasné rozpoznání je jenom jeden z mnoha faktorů, který pomáhá rakovinu pacientům přežít. Záleží i na léčbě - a tu pandemie zpozdila také.



Doktor Ned Sharpless, šéf amerického národního institutu pro boj s rakovinou odhaduje, že by následující dekáda mohla zaznamenat až 10 000 nadbytečných úmrtí kvůli opožděnému rozpoznání a léčbě rakovin prsu a tlustého střeva.

Odložení péče „bylo v určitý čas rozumné“, protože výhody převažovaly rizika z vystavení infekci covid-19, zároveň však přílišné pozdržení „může jednu z krizí veřejného zdraví proměnit v řadu dalších“, napsal Sharpless v článku v odborném časopise Science.