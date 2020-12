Vědecká expedice objevila v bolivijských Andách 20 nových druhů

LA PAZ Vědecká expedice objevila na svazích bolivijských And nedaleko metropole La Paz dvě desítky nových druhů rostlin a živočichů a také vzácné žáby a motýly, které odborníci považovali za vyhynulé. Informovala o tom agentura Reuters. Jedním z nových druhů je zakrslá žabka, která dorůstá velikosti jen kolem jednoho centimetru.

Výpravu skupiny biologů a ekologů uspořádala organizace na ochranu přírody Conservation International. Vědci se vypravili do oblasti v údolí Zongo ležící asi 50 kilometrů od La Pazu. V porostech na tamních příkrých svazích ke svému překvapení objevili během dvou týdnů hned 20 nových druhů. Mimo jiné nový druh hada z podčeledi chřestýšovitých, dva nové druhy motýla pestrobarvce či dosud neznámou orchidej z rodu měkčilek.

„Rozhodně jsme nečekali, že objevíme nějaké nové obratlovce jako jsou dva hadi a žába, to je opravdu neuvěřitelné,“ citoval jednoho z členů výpravy Tronda Larsena deník The Guardian.



Obrovským úspěchem je i to, že biologové narazili na některé rostliny a živočichy, které považovali za dávno vyhynulé. Mezi ně patří například žába Oreobates zongoensis, kterou v přírodě pozoroval další z členů výpravy Steffen Reichle jen jedinkrát, a to před 20 lety. „Měli jsme za to, že nejspíš vyhynula, ale zjistili jsme, že jde o poměrně rozšířený druh,“ uvedl Larsen.

Vědci narazili i na poddruh stromu Alzatea verticillata, který v Bolívii objevili poprvé po 127 letech. „V Bolívii po tomto mytickém stromě pátrala řada expedic. Žádná z nich neuspěla - až do nynějška,“ uvedla Conservation International ve své zprávě.