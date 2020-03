Rukavice někdy dodávají falešný pocit bezpečí, teplejší počasí může proti šíření viru pomoci, říká virolog

Praha Nástup teplejšího počasí může šíření koronaviru zbrzdit, záleží ale i na prostředí, kde se člověk pohybuje. Ochranné prostředky někdy dodávají falešný pocit bezpečí, pokud je lidé nepoužívají správně. V rozhovoru to řekl virolog Ivan Hirsch z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Zároveň upozornil, že i rukavice mají svá úskalí. „Jednak jsou teď nedostatkové a hlavně je třeba mít na paměti, že s nimi nemůžeme osahat kde co a pak se třeba dotknout oka, kudy se virus dokáže přenést přes sliznici,“ uvedl vědec. Rukavice podle vyvolávají falešný pocit bezpečí i u některých profesionálů, kteří pracují v infekčním prostředí.. „A stávají se tak nebezpečnými, protože člověk bez rukavic si dává větší pozor, čeho se dotkne. Takže bych doporučil používat jednorázové rukavice a ty pak vyhazovat, případně omýt alkoholovým roztokem, který funguje dobře. Ale není to o moc bezpečnější, než když si budete mýt ruce,“ zdůraznil vědec.



Ohledně studie čínských vědců z univerzit Čching-chua a Beihang, podle které by nástup teplého počasí mohl zbrzdit šíření koronaviru, Hirsch uvedl, že kapénky na slunci rychleji vyschnou, v nákupních střediscích a dalších prostorech se však teplota příliš nemění. „To, co se však změní, bude to, že když člověk například zakašle venku, tak se virus rychleji zneaktivní. A protože virus se venku přenáší velmi často, tak i vevnitř pak může být méně nakažených a může to mít dopad,“ uvedl virolog.

Světová zdravotnická organizace (WHO) i další zdravotnické instituce zdůraznily, že klíčové při snaze omezit šíření nemoci COVID-19 je důkladné mytí rukou i dezinfekce často používaných ploch. Podle doporučení Státního zdravotního ústavu je lepší ohřívat nebalené pečivo dvě minuty na 70 stupňů Celsia, už 65 stupňů Celsia virus rychle zabíjí. Některé obchody v Česku prodej nebaleného pečiva omezily, další nabádají zákazníky, aby nabírali pečivo právě s pomocí jednorázových rukavic.