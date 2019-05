Zapomenutá choroba se drží. Epidemie spalniček propuká v celém světě

Světová zdravotnická organizace plánovala eliminaci spalniček ve světě do roku 2020. Epidemie propukající po celém světě svědčí o tom, že uskutečnění plánu vázne.

Horečka, kašel, rýma, zánět spojivek, a navíc červenofialová vyrážka – tak vypadají spalničky. Choroba, na kterou jsme už skoro zapomněli, se vrací. V České republice jí jen letos onemocněly stovky lidí od batolat po seniory. Nejsme sami. Na Ukrajině, Filipínách, ve Venezuele nebo v Brazílii počítají pacienty na desetitisíce. Spojené státy vyhlásily už v roce 2000, že se spalniček zbavily, a letos se tam počet potvrzených případů rychle blíží k tisícovce. Evropské země si daly za úkol eliminovat spalničky do roku 2015, ale neuspěly. Je vize vymýcení spalniček vůbec reálná?



Lidstvo se zatím dokázalo zbavit jediné infekční choroby, když v roce 1979 vymýtilo pravé neštovice. Kampaň, která si klade za úkol vymazat z povrchu zemského dětskou obrnu, běží už od roku 1988, a zatím stále selhává v zemích, jako je Pákistán nebo Nigérie.



Tým vedený americkým epidemiologem Justinem Lesslerem z Bloombergovy fakulty veřejného zdraví Univerzity Johnse Hopkinse v Baltimoru prezentoval na stránkách předního vědeckého časopisu Science analýzu, z níž vyplývá, že eliminace spalniček je reálná, ale cesta k ní nebude jednoduchá. Mnohé země se očkováním zatím ani nepřiblížily situaci, kdy epidemie dostanou pod kontrolu. Jiné procházejí na cestě k eliminaci zlomovým obdobím, kdy navzdory stoupající proočkovanosti populace počty nakažených lidí na přechodnou dobu prudce stoupají.

Žádná banalita

Onemocnění spalničkami vyvolává jeden z nejnakažlivějších lidských virů. Nemocný je zdrojem infekce už několik dní před nástupem typických příznaků choroby, takže prevence je obtížná. Každý třetí případ onemocnění spalničkami provázejí vážnější zdravotní komplikace. Někdy trpí nemocný silným průjmem a následně čelí těžké dehydrataci organismu. Jindy se ke spalničkám přidají ušní záněty nebo zápaly plic. Výjimkou nejsou ani záněty mozku. Spalničky vyčerpávají imunitní systém, a na několik dalších let tak u dětí zvyšují riziko nákazy dalšími infekčními chorobami.

Ročně si spalničky ve světě vyžádají více než sto tisíc obětí na životech. V Demokratické republice Kongo letos zemřelo na spalničky více než tisíc lidí. Tolik obětí na životech si tam zatím nevyžádala ani právě zuřící epidemie eboly. Případy úmrtí na komplikace spojené s touto chorobou se nevyhýbají ani ekonomicky vyspělým zemím, kde je pacientům k dispozici adekvátní lékařská péče. Na spalničky se umírá ve Francii, Spojeném království nebo Německu. Současná medicína nedisponuje lékem proti původci spalniček. Má však proti němu účinnou očkovací látku.



Analýza Lesslerova týmu dokazuje, že v určitých fázích boje se spalničkami se populace dostává zcela zákonitě do situací, kdy jeden rok je případů onemocnění málo, a vzápětí počty nemocných prudce letí vzhůru. V tomto zlomovém bodu se populace ocitá, když se očkovacími kampaněmi podaří stlačit výskyt onemocnění pod pět případů na 100 000 obyvatel.

Mnohé státy, jako například Demokratická republika Kongo nebo Madagaskarská republika, se zatím tomuto bodu ani nepřiblížily. V těchto zemích musejí počítat s tím, že jak bude proočkovanost populace narůstat, bude sice absolutně nemocných se spalničkami ubývat, ale zároveň budou v počtu nemocných nastávat velké meziroční výkyvy. Jeden rok bude nákazová situace neuvěřitelně dobrá, což může svádět k optimistickým vizím. A hned vzápětí může počet nemocných významně narůst, což v žádném případě nelze interpretovat jako systémové selhání očkovací kampaně. Důležité je, aby bylo zdravotnictví dané země na tyto prudké výkyvy připravené a v očkování nepolevovalo.



Škodí strach z vakcín

Pro země, které očkováním stlačily výskyt spalniček pod hranici pět nemocných na 100 000 obyvatel, se ukazuje jako velmi rizikový i poměrně malý pokles v proočkovanosti populace. Ten se neprojeví nějakým pozvolným vzestupem v počtu nemocných. Populace sklouzne zpět do „divokého“ zlomového období, kdy počty nemocných prudce kolísají – jeden rok jsou zanedbatelné a hned vzápětí prudce rostou. To s sebou nese nárazové zátěže zdravotnictví, protože s prudkým nárůstem nakažených skokově rostou i počty lidí, kteří musejí být hospitalizováni s vážnými zdravotními komplikacemi.

Právě do této situace se dostaly Spojené státy. Ty sice na svém území virus spalniček eliminovaly, ale vzhledem k velké mobilitě lidí nedokážou zabránit importu viru z jiných zemí. Nakažení lidé tam přivážejí spalničkový virus například z Filipín, Izraele nebo Ukrajiny. Za posledních deset let klesly roční počty nemocných na 55, aby vzápětí vyskočily na 667 případů, pak opět poklesly na 87 a znovu vylétly na 750 nemocných za rok. Podobně jako Spojené státy „sklouzává“ do kritické zóny velkých meziročních výkyvů v počtech nemocných Evropa.

Nákaza má velkou šanci na uchycení mezi lidmi, kteří odmítají očkování. Epidemiologové považují za bezpečnou situaci, kdy více než 95 procent populace dostalo dvě dávky vakcíny proti spalničkám.



Řada lidí se ale očkování obává. Často argumentují britskou studií z roku 1998, jež dávala očkování proti spalničkám do přímé souvislosti se zvýšeným rizikem autismu u dětí. Tahle studie se ale ukázala jako zfalšovaná. Řada následných studií jakoukoli spojitost mezi očkováním a autismem vyvrátila. Ve Spojeném království přesto řada rodičů pod jejím vlivem odmítla očkování svých dětí. Výsledkem byla epidemie spalniček s tisíci nemocnými.

Podobné kořeny má i newyorská epidemie spalniček, jež je považována za nejhorší za poslední dvě desetiletí. Postihla především rodiny ortodoxních židů. Ti odmítali očkování, protože se mezi nimi rozšířily dezinformace, podle kterých vakcíny obsahují kravské sérum, prasečí DNA nebo buňky z lidských embryí, tedy komponenty, jež nejsou košer a judaistická víra je zapovídá.