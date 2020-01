Zeptali jsme se vědců: Jak by zněla kytara v heliu?

Tón vydávaný strunou záleží na délce struny a jejím napětí - pokud struna kmitá v plynu, je celkem jedno, jestli se jedná o helium nebo SF6. Na otázku odpověděl doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D., z katedry anorganické chemie Přírodovědecké fakulty UK.

Plynné prostředí nepředstavuje pro kmit struny žádný odpor. V různých plynech pak dochází pouze k různě rychlému šíření zvuku, nicméně frekvence (výška tónu) zůstává stejná - v atmosféře helia bychom slyšeli tón o trochu dříve (dorazil by k nám od hudebníka dříve), než je tomu tak ve vzduchu, a v atmosféře SF6 by do našeho ucha dorazil na strunu zahraný tón později. Dokonce i při zaplynování rezonanční skříňky hudebního nástroje nedojde k žádné významné změně zvuku - maximálně se trochu změní barva tónu (skladba vyšších harmonických frekvencí, echo), ale neškolené ucho nepozná rozdíl.





Jiná situace nastává, pokud je tón v hudebním nástroji vyluzován pohybem plynu, jako je tomu v dechových nástrojích - tam dojde k významné změně.

