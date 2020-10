Zeptali jsme se vědců: Jaké je složení skořápek vlašských ořechů?

Skořápky vlašských ořechů jsou tvrdé díky vysokému obsahu ligninu v buněčných stěnách vnitřní části oplodí (endokarpu). Na otázku odpověděla Mgr. Jana Pilátová z katedry experimentální biologie rostlin Přírodovědecké fakulty UK.

To je navíc ještě obaleno měkčími slupkami (mezokarpem a ektokarpem). Lignin vyztužuje také dřevo, podle kterého dostal své jméno z latinského lignum. Je to druhá nejčastější látka na světě co do celkové hmoty (až 30 % globální biomasy). Světové prvenství má celulóza tvořící veškerou rostlinnou hmotu, i tu měkkou, a spolu s dalšími polysacharidy je také ve skořápkách ořechů přítomna.

Navíc tam je spousta dalších jednodušších látek, které např. zvyšují odolnost vůči vodě (hydrofobicitu), to jsou různé steroly a terpenoidy, některé z nich jsou těkavé a dávají ořechům jejich zvláštní vůni. Dále jsou přítomny třísloviny mající svíravou či hořkou chuť a také flavonoidy, obě skupiny látek s antioxidačním efektem.