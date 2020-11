Zeptali jsme se vědců: Mohou se při nadměrném louhování čaje uvolňovat nějaké škodlivé látky?

Každý druh čaje vyžaduje konkrétní dobu louhování a také požadovanou počáteční teplotu vody, ve které louhování probíhá. Je to z důvodu dosažení optimálního chuťového zážitku. Na otázku odpověděl RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D., z katedry analytické chemie Přírodovědné fakulty UK.

Délka louhování je obvykle výrobcem uvedena na obalu čaje. Pro různé druhy čajů platí obecně různé časy a teploty vody. Při nedodržení těchto doporučení však nehrozí žádné významné zdravotní riziko.

Při kratší než doporučené době louhování dochází k ochuzení chuťového zážitku, z čaje se prostě nestihne vyluhovat vše potřebné. Při překročení doporučené doby se do čaje začnou uvolňovat i další látky (např. třísloviny), které mají obvykle hořkou chuť, čímž se výsledných chuťový zážitek opět mění.



Pojem škodlivý je zde velmi relativní, a jak jsem již psal, čaj Vám sice při překročení doporučené doby louhování nebude možná tolik chutnat, ale nepředstavuje to významné zdravotní riziko. To může nastat v případě, že se do čaje dostanou nežádoucí látky toxického charakteru, které nejsou původem z čajových lístku. Jejich zdrojem může být např. nesprávná manipulace s čajovými lístky při jeho sběru, skladování a zpracování. To je však obecně nežádoucí a zdraví škodlivé látky by při dodržení správných postupů v čaji být neměly.