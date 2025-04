Svatý týden Květná neděle – průvod věřících naznačuje, že následujeme Pána na jeho cestě utrpení Zelený čtvrtek – symbolem jsou dvě události: Ježíšova večeře a Ježíšova modlitba a zajetí Velký pátek – připomíná utrpení Páně Bílá sobota – bdí se u Ježíšova hrobu, přemýšlí se o smrti, prázdnotě a beznaději

Má to připomínat Kristovu pokoru. Přijímat se bude „pod obojí způsobou“, tedy chléb a víno. Bude se také vzpomínat na Ježíšovu modlitbu v Getsemanské zahradě. Utichnou zvony a hudební nástroje.

Dopoledne se sejdou kněží diecéze se svým biskupem a budou se světit posvátné oleje. Kněží obnovují své kněžské závazky.

V protestantských sborech se konají modlitební setkání a pašijová čtení. Pašije jsou v bibli zachycením posledních dnů a hodin Ježíše Krista, zaznamenáním jeho utrpení a ukřižování. To si pak křesťané připomínají na Velký pátek.

Zeleným čtvrtkem začíná takzvané velikonoční triduum, období tří dnů. Následuje Velký pátek - den Kristova umučení a Bílá sobota - den pobytu Krista v hrobě, která nočními obřady přechází v neděli Zmrtvýchvstání Páně.

V liturgickém roce začíná velikonoční okruh Popeleční středou, po níž následuje čtyřicetidenní postní doba a pak Svatý týden. Slavnostním vzkříšením začíná 50 dnů doby velikonoční, nejprve je to 40 dnů do svátku Nanebevstoupení Páně a pak deset dnů, které završí svátek Letnic neboli Seslání Ducha Svatého či Boží hod svatodušní. Ten zakončuje velikonoční okruh.

Zapomeňte na hádky a k jídlu něco zeleného

Podle pověr by se na Zelený čtvrtek mělo jíst něco zeleného třeba špenát, zelí nebo salát z kopřiv. To by mělo zajistit zdraví po celý rok.

Zvony „odlétají“ do Říma, protože od čtvrtka do soboty nesmějí znít a místo nich se rozezní řehtačky.

Je to den poslední večeře Páně, při které Kristus s apoštoly dlouho hovořil, řekl jim, že v pátek bude ukřižován a pak vstane z mrtvých. Dal jim důležité pokyny pro jejich budoucí působení.

Český název Zelený čtvrtek připomíná právě na pláč či lkání, vznikl totiž přesmyčkou původního německého Greindonnerstag (lkavý čtvrtek) na Gründonnerstag (Zelený čtvrtek).

Na Zelený čtvrtek si nepůjčujte a budete později odměněni! Zapomeňte na hádky, je to den odpuštění!