Kdo jezdí denně po Praze autem, musí mít nervy ze železa nebo dobrého psychologa

Takže jsem se ptala, jak to mají oni, ti co mě zrovna poslouchají. Ozvalo se mnoho maminek, které se naučili nadávat jako z pohádek, takže jejich: „Himl gergot, ty jeden naducanej pidižviku“ opravdu neohrozí myšlení dětí sedících v autosedačkách. A kdyby to navíc chtěli opakovat, mají svaté právo si pár slovíček vypůjčit i do školky.

Pak je tu sorta, která to umí zpracovat v klidu a sami sebe dokážou držet na uzdě, ať už jedou sami nebo mají plné autosedačky. Prostě neřeší, co se řešit nedá, a ať dorazí o pět minut dříve nebo o hodinu později, je to přece jedno.

Přichází ta poslední várka řidičů, kteří nadávají, křičí, ukazují ruce se zvednutými prostředníčky a občas stáhnou okýnko, aby si ulevili.

Co si budeme povídat, proč mě napadlo tohle téma a proč jsem s ním přišla? Faktem je, že Praha je rozkopaná, jako by pod ní ležely archeologické poklady. Není den, abych nevjela do nějaké ulice a tam někdo nekopal. Uzavírka jedné strany silnice, za týden druhá strana, cestou do centra malá objížďka a aby toho nebylo málo, sem tam chodec mimo přechod.

Praha je prostě staveniště a je to nekonečné martirium, které snad konce ani nemá. Ve zprávách se před nedávnem ptali primátora, co on na to? Reagoval s klidem (jistě, lidi, kteří mají vlastního řidiče a celou cestu v autě čumí do mobilu mají určitě povědomí), že se snaží to regulovat, ale opravit se to musí. Pak samozřejmě přichází opozice a před volbami noví lídři hlásají, že situace je tristní, že takhle to nejde a pojďme to změnit. Jenže jak?

Víte, co bych udělala já? Podělím se s vámi o své řidičské sny….

Přála bych si, aby celé centrum Prahy, myslím to historické centrum, bylo bez aut, aby tam jednoduše nemohla. Řidiči by parkovali povinně na okraji a do centra jeli MHD. Praha je krásná, ale auta jí berou kouzlo.

Jezdím auty sdílenými. Prostě jsem prodala auto, jakmile jsem už nebyla sama. Máme v domácnosti jedno, to přece stačí, ať můžeme na výlet, dovolenou, ale jinak si auta půjčuji, jezdím tzv. sdíleně. Takových aut je po Praze opravdu hodně, je to ekonomické a hlavně neřeším pojistky, benzín, údržbu, pneumatiky… Dává to smysl, větší, než aby každá domácnost měla x aut.

Přála bych si kouzelnou hůlku a vždycky, kdybych uviděla špatně zaparkované auto, mohla bych ho za trest proklít. Řidič, kterému patří, by k němu pak přišel a ve chvíli, kdy by do něj vstoupil, by auto začalo nahlas řvát: „Jsi kretén, který neumí parkovat“ (jistě že bych asi zaměnila slovo kretén)

Malé blondýnky, v černých brýlích (ano, i když není po slunci ani památky) v obřích SUV, kde ani nejsou vidět .. Těm bych udělala speciální okruh, ať se jdou holky předvádět jinam.

Všem firmám, které opravují silnice bych platila za rychlost – čím kratší doba zhotovení rekonstrukce či stavby, tím více peněz.

A v neposlední řadě bych ráda věděla, co ti chlapi s lopatama nad tou dírou v zemi vždycky řeší a proč do ní koukají a lopaty stojí?

A jelikož vypukla oprava Barrandovského mostu, jsem zvědavá, protože tuhle trasu jezdím často, ale naštěstí nemusím, tramvaj bude jistější.

Všem řidičům přeji pevné nervy, ačkoli zanadávat si je prý zdravé. Kolik lidí šlape někam do přírody na vysoké kopce, aby tam vypustili duši a pořádně a nahlas si zakřičeli potažmo zanadávali. Že nemáte pohorky? Tak přijeďte do Prahy, tady si zanadáváte jedna báseň.