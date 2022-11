Že můžeme dělat cokoli a být čímkoli, je jen iluze. Selhání pak bolí o to víc, říká food influencerka Chili Ta Thuy

Chili Ta Thuy (31) je jedním z nejvýraznějších hlasů mladé generace Vietnamců vyrůstajících v Česku. Místo oblíbené preference vietnamských rodičů – práva, lékařství a ekonomie – se vydala svou vlastní cestu. Vystudovala marketing, pracovala jako manažerka sociálních sítí a dnes ji na Instagramu sleduje přes 140 tisíc lidí včetně rozličných celebrit.

„Vždycky jsem byla hyperkreativní. Účast v televizní show MasterChef mě zavála k jídlu, kromě sociálních sítí právě vydávám kuchařku, mám soukromé kurzy vaření a cooking show, ale ráda bych se víc vyjadřovala k věcem, které mi připadají smysluplné. Třeba k výchově a vzdělávání. Starší generace kouká na teenagery posměšně, ve stylu ,vy a ty vaše tiktoky’, což ale ničemu moc nepomáhá. Doba se úplně změnila, ale metody vzdělávání ne,“ říká.

Lidovky.cz: Na sociálních sítích sdílíte videa s recepty na asijskou kuchyni, ale přiznám se, že mě mnohem víc zaujaly vaše vtipné glosy komentující život Vietnamců v Česku. Čemu se směje vietnamská komunita v Česku?

Často jde o situační vtípky na téma, jak přijede Vietnamec poprvé do Evropy. Můj táta a strejda rádi vyprávějí historky o svých začátcích v Česku. V továrnách je sice na úvodním kurzu naučili, jak fungují záchody, dostali kapesné a colu ve skle, ze které byli nadšení, ale stále tu byla velká jazyková a kulturní bariéra, kterou museli překonat. Z toho pramení komické situace, například když si spletli lepidlo se zubní pastou nebo když museli v masně pomocí pantomimy vysvětlit, jaký kus masa vlastně chtějí. Taky vůbec nechápali zdejší kuchyni, třeba sekanou s hořčicí. Vietnamský jídelníček je bezlepkový, přišlo jim divné, že někdo vezme maso, dá to na plátek šumavy k tomu přidá hořčici, což je strašně zvláštní omáčka, která konzistencí a chutí nepřipomíná vůbec nic, co z Vietnamu známe. A jejich první návštěva hospody taky stála za to.

Lidovky.cz: Jak dopadla?

Objednali si pivo, věděli, že je vyhlášené. Akorát si ve třech poručili hned deset piv najednou, protože jim to takhle přišlo praktické a rychlé. Nechtěli, aby za nimi musel pořád někdo lítat.