Karas: Zažil jsem na vlastní kůži tajnou ostrahu Putina. Kvůli reportáži v podzemí Moskvy nás obvinili z ohrožení

V Rusku, ale i na Ukrajině a dalších zemích bývalého sovětského bloku strávil mnoho let jako reportér Českého rozhlasu a posléze České televize. Ruské reálie, specifika politiky i mentalitu obyčejného ruského člověka zná jako málokdo.

S Miroslavem Karasem jsme o ukrajinské krizi hovořili v sobotu 26. února. A protože se situace dramaticky mění každým dnem, je možné, že něco z vyřčeného bude jinak. To hlavní, tedy charakteristika ruského prezidenta Vladimira Vladimiroviče Putina, který momentálně drží v šachu celou planetu, ovšem zůstane platné.

Co vlastně víme o kořenech Vladimira Putina? Vyrůstal za studené války v Leningradě, v komunálním bytě bez koupelny a teplé vody. Je typickým produktem sovětské propagandy o zlém Západu a hrdinském Rusku?

Vladimir Putin je podle mě typickým příkladem sovětského občana, navíc úspěšného sovětského občana. Vyrostl v nuzném bytě v Petrohradu v Baskovově ulici číslo 12 nedaleko sídla KGB, kde měl později velmi dobrou kariéru. Byt, kde Putin vyrůstal, měl tři pokoje a v nich bydlely dvě rodiny. Už tehdy, v dobách Sovětského svazu, to nebyla dobrá čtvrť, dobrá adresa. Dokonce sám Putin přiznával, že v dospívání patřil k drzým výrostkům, pouličním rváčům a výtržníkům. Obklopoval se staršími kamarády, kteří měli velmi arogantní chování, pili pivo hrozné kvality z litrových zavařovacích sklenic, pokuřovali, hádali se, nadávali si a prali se. Byla to taková ukázka sovětské spodiny.