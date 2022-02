Covid mám za sebou, ale ještě po roce mě trápí tenhle problém... Jaké neduhy mohou komplikovat vyléčeným život

Covid-19 může někomu vstoupit do života tak razantně, že se s ním potýká dlouhé měsíce či déle než rok. V Česku dokonce vznikají Centra postcovidové péče, kam se tito lidé odesílají a kde se jim snaží od potíží pomoci. Na problémy či diskomfort si stěžují ještě velmi dlouho po vyléčení. Varianta omikron by ale, aspoň podle některých odborníků, měla mít mírnější průběh. I když počty nakažených trhají rekordy, její průběh, zdá se, není tak vážný.

Mohla by to být pomyslná tečka za pandemií. Nakazí se totiž hodně lidí, tím získají protilátky a další vlna populaci již tak nezdecimuje. Tím bychom se mohli vrátit do normálního života.