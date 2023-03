Vltavská filharmonie už za 10 let? Ambiciózní, ale reálné, říká český architekt Jan Magasanik ze studia BIG

Rozhovor

Český architekt Jan Magasanik je jedním ze spolupracovníků, kteří se podíleli na návrhu budovy Vltavské filharmonie z dílny oceňovaného dánského studia BIG Bjarkeho Ingelse. Dlouhodobě žije v Dánsku, kde BIG sídlí. I proto si ho Adam Gebrian a Eugen Liška vybrali do nové publikace Expati: Příběh českých architektů a architektek v zahraničí. V rozhovoru jsme rozebrali, co obnáší práce v prestižním studiu, jak vznikal vítězný návrh filharmonie, ale i sedmnáct let starou vizi, která se stavbou století může naplnit.