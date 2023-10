V uniformě je mi dobře. Jako malé mi bylo líto, že kluci jdou na vojnu a holky ne, říká vojačka v aktivní záloze

Petra Horáková Krištofová (45) je jednou z příslušnic aktivní zálohy Armády České republiky. Její rozhodnutí přidat se k aktivní záloze nějakou dobu zrálo – a dodnes ho nelituje. Účast na cvičeních má o to složitější, že dlouhodobě žije ve Finsku. Kromě toho je podnikatelka a také spravuje a financuje nadační fond, který nakupuje přístroje pro endoskopické sály Všeobecné fakultní nemocnice U Apolináře v Praze, kde pomáhají ženám s gynekologickými obtížemi.

Jak jste se ocitla ve Finsku?

Manžel tu působí jako zástupce velvyslance a já s dětmi ho jako rodina doprovázíme. Je to naše společná třetí cesta a čtvrté vyslání celkově, když počítám i jedno jen s manželem, který je u ministerstva zahraničních věcí už dvacet let.

Kde jste byli předtím?

Začali jsme společně v Japonsku, kde jsem byla na obchodním a manžel na politickém oddělení. Potkali jsme se na Vysoké škole ekonomické, oba jsme studovali Fakultu mezinárodních vztahů.

Já jsem studovala mezinárodní obchod a následně mezinárodní politiku a diplomacii, jako vedlejší specializaci jsem měla ekonomickou žurnalistiku. Během posledních dvou studijních let jsme se s manželem potkali.

Na první diplomatickou cestu jsme jeli do Japonska, já jsem se pak po roce rozhodla, že půjdu do soukromého sektoru. Mělo to dva důvody. První byl čistě praktický – manželé spolu jen těžko mohou vyjíždět coby diplomaté na stejný úřad, protože se stává hodně zřídka, že by se na jednom místě střídali dva diplomaté ve stejnou dobu.

Druhý důvod byl čistě osobní. Tím, že jsem dřív pracovala ve finančnictví a marketingu, viděla jsem v soukromém sektoru lepší příležitosti. Před dvaceti lety byla ekonomická diplomacie v plenkách a já jsem cítila, že právě ve firmách jsou lidé, od kterých se mám hodně co naučit. V soukromém sektoru působím dodnes – a stále se učím.

Kam jste se vydali po Japonsku?