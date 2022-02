Polovinou panáček a polovinou panenka. Střet o genderově neutrální záchody se už dostal i do Česka

Když v listopadu loňského roku International School of Prague zřídila genderově neutrální toalety, bylo z toho pozdvižení. A to přesto, že žákům stále zůstaly k dispozici také dívčí a chlapecké záchodky. „Genderově neutrální sociální zařízení má na dveřích človíčka, který je polovinou panáček a polovinou panenka,“ popsala tehdy serveru Lidovky.cz Andrea Koudelková, jež má v International School of Prague na starost rozvoj školy.

Podle ní byl tento krok dán celkovou otevřeností školy. Lidovky.cz ji s odstupem času oslovily s dotazem, jak se toalety osvědčily, kvůli karanténním opatřením však nebyla k zastižení a otázky ani po několika urgencích škola nezodpověděla.