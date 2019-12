8. kolo Velké vánoční soutěže: najděte jméno ústavu AV ČR

Nekupujte letos dárky, vyhrajte je se serverem Lidovky.cz. Během 14 dní můžete vyhrát poukaz na pobyt ve Špindlerově mlýně, vouchery do restaurací Buddha Bar či restaurace Alcron, diamantové šperky Alove a další hodnotné ceny.

Každý všední den od 2. do 13. prosince sledujte rubriku Relax na serveru Lidovky.cz. V osm hodin začínáme soutěžit, v balíčku najdete pokaždé jiné ceny. A co proto musíte udělat? Stačí odpovědět do 16 hodin na jednoduchou otázku. Správnou odpověď a jméno vítěze najdete zde kolem 17. hodiny.

O co dnes hrajeme:

Přehled všech balíčků s dárky na soutěžní dny od 2. do 13. prosince 2019.





Soutěžní otázka na středu 11. prosince

Na seriálu Doba plastová se podíleli vědci z Akademie věd ČR. Z jakého ústavu? Odpověď najdete zde.

A) Obecné podmínky soutěží

1) Podmínky pro účast

· Soutěže se může zúčastnit každý s výjimkou zaměstnanců společnosti Mafra s.r.o. a jejich rodinných příslušníků.

· Některé označené výhry v přehledu cenale mohou být předány pouze výhercům starším 18 let. MAFRA, a.s. si proto vyhrazuje právo vyžadovat ověření identity a věku.

· V případě, že výherce nesplnil věkový limit a má jakou součást výhry získat věc určenou pro straší 18 let, bude tato věc vyjmuta z balíčku výher.

· Účastník se může každý soutěžní den zúčastnit soutěže jen jednou. V případě, že se prokáže vícenásobná účast, bude organizátorem vyloučen ze slosování.

· Účastník, který neuvede celé své jméno, e-mail, telefon a adresu pro zaslání výhry bude ze soutěže vyřazen.

2) Soutěž a její mechanismus

· Každý všední den od ponělí 2. prosince do pátku 13. prosince 2019 vychází na serveru Lidovky.cz v dopoledních hodinách soutěžní otázka.

· Na otázku je možné odpovědět zapsáním odpovědi do soutěžního formuláře v článku se soutěžní otázkou a jeho odesláním v den vydání do 16:00 hodin, později došlé odpovědi nebudou brány na zřetel.

· Ze správných odpovědí bude počítačem vylosován jeden výherce.

3) Výhry

· Každý soutěžní den se hraje o jiný balíček dárků

· Ceny výhercům věnují sponzoři soutěže, rozesílá je MAFRA, a.s.

· Výhry nelze vymáhat soudní či jinou cestou.

· Výhry se zasílají Českou poštou nebo je možné je po dohodě vyzvednout na recepci na adrese MAFRA, Karla Engliše 519/11, 15000 Praha 5.

4) Obecná ustanovení

- Poučení o zpracování osobních údajů účastníků čtenářských a marketingových soutěží pořádaných MAFRA si přečtěte ZDE



· Soutěž se řídí Obecnými pravidly soutěží v MAFRA, a.s. dostupnými na adrese ZDE