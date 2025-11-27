Co budete potřebovat:
Korpus – seženete jej v kutilských potřebách a v květinářstvích v různých velikostech. Pořídit můžete levnější polystyrenový nebo můžete investovat do slaměného, který lze po Vánocích odstrojit, vydrží i několik sezon.
Větvičky – z jehličnatých stromů, nejlepší je jedlička (jen tak neopadá a navíc vás při práci nepopíchá), použít však můžeme i smrček a borovici. Špatně nevypadají ani cypřiš a túje – ty však pro adventní věnce nedoporučujeme, a to kvůli jejich až příliš aromatickému zápachu. Použít je však můžete například pro výrobu závěsného věnce na dveře.
Svíčky – tradičně se na věnec dávají čtyři – symbolizují čtyři neděle adventního období. K sehnání jsou v různých barvách a velikostech. Existují ale i elektrické svíčky, které ty pravé téměř dokonale imitují. Poptejte se po nich, pokud máte doma malé děti nebo domácí mazlíčky. Ty nejlepší jsou voskové, takže na první pohled málokdo pozná, že uvnitř nehoří plamínek. Některé dokonce mají senzor, díky kterému se, jako pravé svíčky, po sfouknutí, zhasnou. Pravé svíčky mějte vždy pod dohledem, věnec může vzplát velmi snadno.
Bodce na svíčky – používají se pro uchycení svíček na věnec. Jedná se o kruhovitý železný tácek s bodci na obou stranách, díky kterému by svíčky měly být na věnec bezpečně umístěné. Opatrnost je však namístě i při jejich použití. Nikdy neumísťujte svíčky přímo na věnec.
Tavná pistole včetně náplní – je nejlepší možností pro lepení dekorací – práce s ní je rychlá a čistá. Je ale samozřejmě nahraditelná jinými metodami lepení.
Přírodniny – krásně vypadají šišky, ořechy, roličky skořice, badyán, lýko, sušené ovoce, například kolečka pomerančů.
Dekorace – podle vkusu, fantazie a možností – stuhy, ozdůbky různého druhu od dřevěných po plstěné. Připravte si také zahradnický drátek, nůžky a kleštičky.
Adventní věnec krok za krokem
Větvičky nastříhejte tak, aby se vám s nimi dobře pracovalo (cca 15 centimetrů dlouhé). Několik větviček rozprostřete kolem korpusu do těsné blízkosti upevnění drátku. Drátkem větvičky znovu omotejte a pevně utáhněte. Postup opakujete, dokud korpus celý nepokryjete. Drátek nyní pevně zajistěte (párkrát omotejte kolem korpusu) a ustřihněte jej.
Na věnec usaďte bodce na svíčky, můžete je umístit buď pravidelně „do čtverce“, nebo těsně vedle sebe. Pokud se rozhodnete pro první variantu, bude potřeba si s umístěním trochu pohrát, aby bylo opravdu pravidelné.
Posledním a nejzábavnějším krokem je dozdobení. To je již opravdu jen na vás. My jsme zvolili střízlivou kombinaci červených svící, bílých hvězdiček, šišek a celé skořice. Doplnit můžete další ozdoby podle vlastního vkusu, jen pamatujte, že méně je někdy více.
Hotový věnec pak umístěte na nehořlavou podložku a na viditelné místo.