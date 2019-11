Alkohol z nealkoholického piva nachází využití v ekodrogerii

LOVAŇ Rostoucí zájem o ležák bez alkoholu způsobený poptávkou po zdravějších nápojích způsobil pivovaru Anheuser-Busch InBev problém: co s alkoholem, který je vedlejším produktem této výroby? Největší producent piva na světě se proto spojil s výrobcem ekologických čistících prostředků Ecover.

Firmy se rozhodly, že vytvoří tekutý prostředek na mytí nádobí, jehož čtvrtinu představuje alkohol získaný při výrobě bezalkoholových verzí značek piva Leffe a Jupiler.

„Pivovar se zeptal, co můžeme udělat s alkoholem, protože se mu hromadí, je to obrovské množství, proto jsme hledali partnery,“ řekl agentuře Reuters ředitel inovací a technologie pro Evropu v AB InBev David De Schutter.



Zbytkový alkohol slouží jako aktivní čistící a konzervační složka. Po odebrání z piva je vyčištěn a poslán do Ecoveru, kde ho použijí v prostředku na mytí nádobí označeném jako Too Good to Waste, tedy příliš dobrý na plýtvání.