Překvapení pod kapotou. Američanovi se ve voze usadila třímetrová krajta

Majitel vozidla hada našel, když chtěl zjistit, na co varovná kontrolka upozorňuje. Po neočekávaném nálezu raději přivolal místní odchytovou službu, která zvíře z jeho úkrytu vytáhla a zásah přitom natočila na video. Plaz nyní zřejmě poslouží ke vzdělávacím účelům.



Pracovníkům odchytové služby není zcela jasné, proč se had uchýlil pod kapotu vozu, domnívají se však, že jej k tomu nedohnala touha najít teplé místo. „Jelikož je na jižní Floridě stále horko, had zřejmě nebyl v autě proto, aby se zahřál,“ prohlásila mluvčí odchytové služby.

Here's the video of the snake  found in the Mustang  yesterday via lifesytle_miami via Maorblumenfeld on Instagram. Story: https://t.co/1pnJxPV9GH pic.twitter.com/h0KInOLSH7