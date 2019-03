Američanku odnesl oceán, když na Islandu pózovala na kusu ledu ve tvaru trůnu

New York/Reykjavík Dobrodružnou plavbu na ledové kře zažila americká turistka, kterou spláchl oceán, když na Islandu kvůli fotografii pózovala usazená na kusu ledu. Informoval o tom list The New York Post.

Texaská babička Judith Strengová byla se synem Rodem na jižním pobřeží Islandu, když uviděla kus ledu tvarovaný jako křeslo. „Vypadal, že přímo zve k posazení, a já jsem si řekla, že to bude zábava,“ svěřila se Strengová televizní stanici ABC News.



„Když jsem si sedla, začal se led kývat, a pak se přihnala hodně velká vlna. A vzala můj trůn s sebou,“ dodala Strengová, které se podařilo zůstat usazená na ledovém křesle, dokud ji nezachránil kapitán lodi, která byla náhodou poblíž.



Sérii fotografií dokumentujících babiččino nečekané dobrodružství zveřejnila na twitteru její vnučka Catherine, která je dostala od svého otce.