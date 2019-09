Americký pár žaluje reprodukční kliniku kvůli záměně spermatu. Muž totiž zjistil, že není otcem malé dívky

NEW YORK Rodiče z amerického státu New Jersey řeší kuriózní případ. Na klinice pro umělé oplodnění, díky níž žena v roce 2012 otěhotněla, lékaři zřejmě neúmyslně zaměnili sperma, které k oplodnění použili. Proto se geneticky zcela bílým rodičům narodilo dítě s asijskými rysy. Pár nyní kliniku žaluje, protože analýza DNA ukázala, že není žádná šance, že by muž mohl být genetickým otcem malé holčičky.

Kristina Koedderichová a Drew Wasilewski prošli procesem umělého oplodnění na klinice v nemocnici Svatého Barnabáše ve městě Livingston v roce 2012. Koncem listopadu téhož roku pak došlo k úspěšnému oplodnění vajíček Koedderichové, která později opravdu porodila zdravou holčičku. Nizozemský lékař používal k umělému oplodnění vlastní sperma. Je otcem nejméně 49 dětí pacientek Jenže v roce 2015 si rodiče začali všímat, že jejich dcera má asijské rysy. Wasilewski proto šel na test otcovství, ten následně ukázal, že neexistuje žádná možnost, že by byl biologickým otcem v současné době šestileté dcery, informoval server CNN. Pár, který se mezitím rozvedl, nyní kliniku žaluje, a zároveň se snaží zjistit, kdo je biologickým otcem dívky. Soud jim dal za pravdu mimo jiné v tom, že je nutné zjistit, kdo je skutečným otcem. A to i proto, aby se zjistilo, zda může být dívka náchylná k dědičným nemocem. „Je to pořád jejich dcera, kterou milují,“ uvedl právní zástupce Wasilewského a Koedderichové David Mazie v narážce na podobný případ z Kalifornie. Úřady totiž tehdy rodičům dítě odebrali, což se tentokrát nestalo. Privátní klinika zatím dle vlastních slov případ „důkladně vyšetřuje“. Tiskový mluvčí nemocnice Ronn Torossian v prohlášení k případu uvedl, že případ berou vážně. „Jsme organizace, kde pracují vášniví a oddaní profesionálové, jejichž jediným cílem je pomoci našim pacientům mít rodinu,“ dodal. Soud nařídil analyzovat všechny vzorky DNA od asijských dárců z období v roce 2012. S ohledem na soukromí pacientů však klinika další detaily poskytnout odmítla.