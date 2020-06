Banánový průmysl zažívá svou vlastní pandemii. Problémem jsou nemoci, malá diverzita, ale i nízká cena

Latinská Amerika Zatímco svět zasáhla koronavirová pandemie, banánový průmysl bojuje se svým vlastním ekvivalentem covidu-19. Onemocnění se rychle šíří, a mění tak nejen pěstování, ale ovlivňuje i chuť celosvětově nejpopulárnějšího ovoce.

Neví se, odkud se onemocnění objevilo. Nicméně velmi rychle se šíří a není na něj lék, uvádí zpravodajský server BBC. Řeč je o tzv. „panamské nemoci“, celým názvem Panama Tropical Race 4, zkráceně TR4, kterou způsobuje plísňovitá houba Fusarium a banánovými plantážemi se šíří posledních 30 let.

V poslední dekádě ale epidemie zrychlila a rozšířila se od Austrálie přes Asii až po Afriku. Nyní se nemoc dostala i do Latinské Ameriky, odkud pochází většina banánů, která se dostane do supermarketů na severní polokouli. V současnosti se s onemocněním potýká více než 20 zemí, což vyvolává strach z propuknutí „banánové pandemie“, která by mohla vést k celosvětovému nedostatku oblíbeného ovoce.

Banánovník napadený plísňovou chorobou TR4

Vědci po celém světě se snaží přijít s řešením a vytvořit geneticky modifikovanou odrůdu banánů, která by nebyla tak náchylná na onemocnění. Zároveň se pracuje na vývoji vakcíny proti TR4.



Stejně jako je tomu u covidu-19, tak i u tohoto onemocnění banánů platí, že otázkou zůstává nejen to, zda se podaří najít lék, ale také to, jak se společnost naučí žít s „novým normálem“, který by mohl banány, jaké známe nyní, změnit navždy.

Není to poprvé, co banány trpí panamskou nemocí

Prvním místem, kde hledat, je původ moderního banánu. Historie jasně ukazuje, co by se mohlo stát, pokud by se onemocnění ignorovalo. „Není to totiž poprvé, co banány čelí hrozbě zániku,“ vysvětluje Fernando García-Bastidas, výzkumník v oblasti zdraví rostlin. García-Bastidas „panamskou nemoc“ studoval na Wageninské univerzitě v Nizozemsku a nyní pracuje ve společnosti pro genetiku rostlin, která se TR4 zabývá.



Jak uvádí, v padesátých letech minulého století byl banánový průmysl zdecimován jednou z nejhorších botanických epidemií v historii. Tehdy se onemocnění TR4 rozšířilo poprvé, když se z Asie dostalo společně s banány na rozsáhlé plantáže ve střední Americe.

Důvodem, proč byla plísňová choroba tehdy tak ničivá, byl fakt, že všechny banány byly jedné odrůdy - Gros Michel neboli „Big Mike“. Tato odrůda byla vybrána kvůli svým vlastnostem, produkuje totiž velké a chutné plody, které lze ještě nezralé odříznout. To usnadňuje přepravu jinak snadno poškoditelného plodu na velké vzdálenosti a umožňuje postupné dozrávání.

Každá rostlina byla klonem zhruba stejné velikosti a tvaru, vyrobeného z přísavek - bočních výhonků, které se vyvíjejí z oddenku - což usnadňuje hromadnou výrobu. To znamená, že každá rostlina banánů je geneticky téměř identická a produkuje spolehlivě konzistentní plodiny. Z obchodního hlediska to byla licence k tisku peněz, ovšem z epidemiologického hlediska šlo o možné ohnisko nákazy.



Produkce banánů byla tehdy založena na velmi náchylném systému bez jakékoliv rozmanitosti a závislém na jediné odrůdě. „Pokud byste si mysleli, že se průmysl poučil, mýlili byste se,“ dodává García-Bastidas.

Nová odrůda, stejný problém

Začalo proto pátrání po nové odrůdě odolné vůči plísňovému onemocnění, která by nahradila druh Gros Michel. V 60. letech se objevila naděje - jeden druh vykazoval známky odolnosti vůči panamské tropické nemoci. Byl pojmenován po sedmém vévodovi z Devonshiru Williamu Cavendishovi, který ve skleníku pěstoval rostliny. Nová odrůda Cavendish měla jemnější chuť než Gros Michel a dala se přepravovat nezralá. Během několika desetiletí se stala hlavní odrůdou celého banánového průmyslu a zůstává jí dodnes. Pro vědce nervózně sledující rozlehlé, stále se rozšiřující plantáže, bylo jen otázkou času, kdy dojde k dalšímu vypuknutí nákazy.



Bohužel obavy byly namístě. V devadesátých letech se v Asii objevil nový kmen TR4, který byl pro odrůdu Cavendish smrtelný a díky globalizovanému světu se nákaza šířila mnohem rychleji. Onemocnění napadalo vaskulární systém rostliny a způsobovalo její vadnutí až uhynutí.

Vážení banánů

García-Bastidas, který nemoci TR4 věnoval své doktorandské studium, popisuje banánovou chorobu jako pandemii. „Banány jsou nepopiratelně jedním z nejdůležitějších plodů na světě a jsou hlavní základní potravou pro miliony spotřebitelů,“ říká. „Nemůžeme podceňovat dopad současné pandemie TR4 na potravinovou bezpečnost.“



Byl to právě García-Bastidas, který TR4 poprvé objevil mimo Asii, a to v Jordánsku v roce 2013. Doufal tehdy, že se nákaza nerozšíří dále do rozvojových zemí, kde jsou banány hlavní složkou potravy pro velkou část obyvatel. Což se ale stalo, choroba byla objevena v Mozambiku.

Nebezpečí spočívá v nepozorovatelném šíření

Důvodem, proč je pro banány plísňové onemocnění TR4 tak smrtelné, je to, že nákaza se šíří nepozorovaně. Postižená rostlina může až rok vypadat zcela zdravě, až pak se u ní začnou projevovat známky žlutě zabarvených uvadajících listů. To ovšem znamená, že v momentě, kdy se nákaza zjistí, je už na záchranu příliš pozdě. V té době už se totiž pravděpodobně rozšířila spóry v půdě na rostliny, zvířata, stroje, ale například i boty místních pracovníků.



García-Bastidas, který pochází z Kolumbie, tušil, že se jednoho dne nákaza rozšíří až do centra produkce banánů v Latinské Americe. V roce 2019 se jeho nejhorší noční můra splnila. Na plantáži v rodné Kolumbii se objevily banánovníky vykazující známky panamské nemoci - zvadlé žluté listy.

„Bylo to jako zlý sen,“ říká. „Jednu minutu jsem na farmě, další v laboratoři, další vysvětluji kolumbijskému ministrovi vlády, že došlo k tomu nejhoršímu. Dlouho jsem nemohl spát. Bylo to srdcervoucí.“



Pracovník banánové plantáže

Stejně jako každá jiná země s TR4 se i Kolumbie nyní snaží zpomalit šíření nákazy, protože svět nervózně sleduje příznaky nemoci ve zbytku Latinské Ameriky a Karibiku. Vzhledem k tomu, že neexistuje lék, je možné pouze provést karanténu infikovaných farem a dodržovat nutná opatření, jakými jsou dezinfekce bot a zabránění pohybu rostlin mezi farmami.



Dalo by se říci, že banány musí dodržovat stejná pravidla společenského odstupu, jako museli respektovat lidé bojující proti šíření koronaviru.

Mezitím probíhá závod s časem.



Možnosti genetické modifikace banánů

V Austrálii vědci vyvinuli geneticky modifikovaný (GM) Cavendish banán, který je odolný vůči TR4. Nadace Billa Gatese také podporuje probíhající transgenní výzkum. Navzdory silným vědeckým důkazům o tom, že geneticky modifikované potraviny jsou bezpečné, ale pro veřejnost a regulační orgány zůstávají nadále podezřelými. Dokud tomu tak bude, je velmi nepravděpodobné, že by se geneticky modifikované banány dostaly do regálů supermarketů.



Podle Garcíi-Bastidase je genetická modifikace „snadnou“ úpravou, která problém může řešit po dobu pěti, deseti let. Neřeší ale jádro problému, jež podle něj tkví v tom, že celý průmysl je založen na jediné odrůdě banánovníku.

Testy na sledování nemoci TR4 se teprve vyvíjejí, protože banány oproti jiným běžným potravinám trpěly menším financováním do výzkumu. Místo toho chce García-Bastidas zavést do pěstování banánů větší diverzitu. Právě rozmanitost odrůd by mohla pomoci v boji proti nemocem jako je TR4.

„Máme stovky odrůd jablek, proč nenabízet i různé druhy banánů?“

Poukazuje na to, že po celém světě existují stovky banánů s potenciálem pro kultivaci. „Proč je nepoužívat? V zemích jako je Indie, Indonésie a Filipíny lidé jedí desítky různých druhů banánů, z nichž všechny nabízejí různé chutě, vůně a velikosti. Ale je těžké je pěstovat a exportovat ve stejně velkém měřítku jako Cavendish, který byl vyšlechtěn, aby vydržel přepravu po oceánech.“

Ve své laboratoři v Nizozemsku García-Bastidas a jeho kolegové používají nejnovější techniky v sekvenování DNA k identifikaci genů rezistentních na TR4. „Máme stovky odrůd jablek, proč tedy nenabízet i různé druhy banánů,“ dodává.

Nadějí je diverzita odrůd a změna způsobu pěstování

Největší nadějí zůstává objevení kultivaru rezistentního proti nemocem a dostatečně odolného k přepravě. Nestačí ale jedna nová odrůda. Poté, co banánový průmysl v minulém století čelil hned dvěma velkým pandemiím, je nutné zavést více než jednu novou odrůdu.



Dan Bebber, docent ekologie na univerzitě v anglickém Exeteru, strávil poslední tři roky studiem systému zásobování banány. V rámci britskou vládou financovaného projektu BananEx zkoumal, jaké výzvy tento systém přináší. Podle něj je největší nadějí banánového průmyslu v boji proti TR4 způsob pěstování této plodiny.

„Abyste se mohli dobře postarat o banány, je třeba se starat o půdu.“

V současné době se Cavendish banány pěstují na obrovské monokultuře, což znamená, že se rychle šíří nejen TR4, ale i všechny ostatní nemoci. Během jednoho vegetačního období mohou být banány postřikovány fungicidy 40 až 80krát. To má ovšem obrovský dopad na půdní mikrobiotu. „Abyste se mohli dobře postarat o banány, je třeba se starat o půdu,“ říká Bebber.

Poukazuje také na zprávy z Filipín, které dokazují, že ekologické farmy si v boji proti TR4 vedly lépe, protože mikrobiota v půdě byla více schopná bojovat proti infekci.



Banánové farmy by podle něj měly do půdy přidávat organické látky a také mezi řádky banánovníků pěstovat sezónní plodiny. Tak by se zvýšila úrodnost půdy díky rozmanité mikrobiotě, různému hmyzu a divoké zvěři. Znamenalo by to pravděpodobně vyšší náklady, ale v delším horizontu by to vedlo k větší udržitelnosti.



Problémem je nízká cena

Podle Bebbera jsou v současnosti banány příliš levné. Nejen proto, že nejsou zohledňovány environmentální náklady na chemicky těžkou monokulturu, ale ani sociální náklady. Lidé, kteří na plantážích pracují, dostávají extrémně nízkou mzdu. Organizace Banana Link, která se problematikou pěstování banánů zabývá, viní supermarkety z toho, že tlačí ceny až na úplné dno, což ohrožuje životní prostředí, zdraví pracovníků a v konečném důsledku to má vliv i na zdraví a prosperitu rostlin.



Jistou útěchou jsou Fairtrade banány, které pracovníkům zajišťují spravedlivou cenu, ale Bebber dodává, že lidé v celém odvětví začínají požadovat lepší odměnu. A to opět souvisí s výskytem TR4, protože lidé musí být spravedlivě ohodnoceni, aby docházelo ke správnému zajištění prevence chorob na plantážích.

„Možná budeme jíst méně banánů a zaplatíme za ně trochu více. Ale budou to lepší banány.“

„Celá léta jsme nezohledňovali sociální a environmentální náklady na banány,“ říká. „Je čas začít platit spravedlivou cenu - nejen kvůli pracovníkům a životnímu prostředí, ale také kvůli zdraví samotných banánů.“



Jackie Turnerová, americká filmařka, která zpochybňuje banánový průmysl od dob, kdy jako studentka pracovala na plantáži, souhlasí s tím, že řešení spočívá ve spravedlnosti a rozmanitosti.

Ve svém filmu Bananageddon hovoří s vědci, kteří se pokouší zastavit šíření TR4. Mluví také s odborníky na bezpečnost potravin, kteří varují před možným nedostatkem banánů a promlouvá rovněž se samotnými pracovníky plantáží.

Poté, co strávila dva roky cestováním po světě a sledováním dopadu TR4 na oblíbenou potravinu, je Turnerová přesvědčená, že pěstování banánů se musí změnit a je třeba pěstovat více odrůd.

Aby se pokusila povzbudit veřejnost v tom, aby podporovali menší pěstitele, vytvořila Banana List. Ten obsahuje seznam různých druhů banánů a rovněž obchody, které je prodávají. Spotřebitelé tak mohou poznat, co mají rádi a vytvářet poptávku po různých variacích banánů.



We need people to go out and find other banana varieties and products that support small farmers. We want to make a database for concerned consumers to use that we hope will put pressure on corporations and grocery chains to start sourcing bananas better. 42/ pic.twitter.com/42ssXKk48I — Jackie Turner (@rebelwrit) August 21, 2019

Například odrůda Dwarf Red, která chutná jako maliny, Lady Fingers, které jsou menší a sladší než Cavendish, nebo Blue Java, ty chutnají jako vanilková zmrzlina. Banány jsou nejen chutné, ale pomohou vytvořit rozmanitější pěstování, které bude méně náchylné na nemoci.

Podle Turnerové by pandemie banánovníků mohla mít i pozitivní výsledky. Tedy pokud by nás naučila pěstovat banány ekologičtějším způsobem a ukázala nám rozmanitější škálu této tolik populární a důležité plodiny.

„Možná budeme jíst méně banánů a zaplatíme za ně trochu více, říká. „Ale budou to lepší banány.“