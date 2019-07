V aukci se boty ‚Moon Shoe‘ od firmy Nike vydražily za rekordní částku přesahující 10 milionů korun

New York Jeden z prvních párů běžeckých bot, které v roce 1972 vyrobila americká společnost Nike se v aukci v New Yorku prodal za 437 500 USD (více než deset milionů korun). To je zatím nejvyšší částka, jakou kdy někdo ve veřejné aukci zaplatil za tenisky, informovala agentura Reuters.

Oblíbená mikina princezny Diany byla vydražena za více než milion korun Jeden z prvních párů běžeckých bot, které v roce 1972 vyrobila americká společnost Nike se v aukci v New Yorku prodal za 437 500 USD (více než deset milionů korun). To je zatím nejvyšší částka, jakou kdy někdo ve veřejné aukci zaplatil za tenisky, informovala agentura Reuters.

Boty nazvané Moon Shoe navrhl spoluzakladatel Nike a trenér Bill Bowerman pro olympijské běžce. Úterní aukce bot byla vrcholem vůbec první aukce věnované teniskám v newyorské aukční síni Sotheby’s. Vyvolávací cena byla 80 000 USD a očekávalo se, že konečná cena dosáhne dvojnásobku, tedy 160 000 USD. Majitelem bot se podle aukční sítě stal kanadský investor a sběratel aut Miles Nadal, který už dříve zaplatil 850 000 dolarů za 99 jiných párů z neobvyklých nebo limitovaných kolekcí tenisek nabídnutých v aukci Sotheby’s. Nadal plánuje vystavit tenisky ve svém soukromém muzeu v Torontu. Předchozí rekord v aukci byl z roku 2017, kdy se pár tenisek Converse, které měl při olympijském basketbalovém finále obuté Michael Jordan, prodal za 190 373 USD. Pink Floyd za všechny peníze. Aukce Gilmourových kytar vynesla 21,5 milionu dolarů Tenisky Moon Shoe byly vyrobeny ručně, celkem jich bylo pouze 12 párů. Jejich zvláštností je podrážka ve vzoru vaflí. Vydražený pár je jediný, o kterém se ví, že existuje v neporušeném stavu, dodala Sotheby’s. Aukční síň Sotheby’s je známá hlavně prodejem uměleckých děl za desítky milionů dolarů. Tentokrát se spojila s prodejcem běžného oblečení Stadium Goods a nabídla v aukci 100 párů nejvzácnějších tenisek, které kdy byly vyrobeny. Byly mezi nimi limitované edice z let 2011 a 2016 inspirované filmem Návrat do budoucnosti II či boty z limitovaných edicí kolekcí Air Jordan a Yeezy od společnosti Adidas.