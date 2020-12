Bílá hora 400 let poté: Nepřítel přijde z jihu. Jenže kdo bude velet jeho vojskům?

PRAHA Září 1620: zatímco císařská vojska se šikují na jihu Čech, stavovští dlí v Dolních Rakousích. A Fridrich Falcký zvažuje mobilizaci. Po kapitulaci hornorakouských stavů 20. srpna 1620 muselo být všem jasné, že příštím cílem císařských vojsk a jejich bavorských spojenců bude Praha. Z hlediska strategie Ferdinandových vojevůdců se současně jevila jediným slabým místem obrany samotná Vídeň.

Nemělo by to překvapovat! Hlavní město habsburského soustátí bylo tradičně vystaveno útokům z východu. V tomto konkrétním případě se jednalo o vojsko Gábora Bethlena. byl to uherský kníže a velmi nespolehlivý spojenec českých stavů.



Dne 27. srpna 1620 vstoupil Maxmilián do Čech a téhož dne obsadil Dolní Dvořiště. Příštího dne směřoval pochod jeho vojska na Kaplici a Benešov nad Černou, aby se následně obrátil směrem na Nové Hrady. To byl strategický krok, neboť Maxmilián opět překročil zemskou hranici a odebral se k Buquoyovu vojsku. Bavorští se tak navrátili zpět do Rakous. Šlo ovšem jen o taktický manévr, jenž měl zmást stavovské vojsko a jeho velitele.