Blue Monday alias chmurné pondělí je tu. Připravte se na nejdepresivnější den v roce

Cítíte se mizerně a hledáte důvod? Podle vědců je dnešek nejdepresivnějším dnem v roce, tak možná proto. V Británii mu říkají 'Blue Monday' a zřejmě vás nečeká nic pěkného.
Řada psychologů ale nabádá lidi, aby takzvané Chmurné pondělí ignorovali

Chladné počasí, Vánoce za vámi, peněženka prázdná a celý seznam nenaplněných předsevzetí před vámi, leden je zkrátka depresivní měsíc. A je to ještě horší: nejdepresivnější den celého roku připadá na dnešek - třetí lednové pondělí 19. ledna 2026. 

Psycholog Cliff Arnall z univerzity v Cardiffu dokonce na výpočet nejhoršího dne sestavil speciální vzorec. Jsou v něm zahrnuty všechny faktory špatné nálady, to je například počasí, čas, který uběhl od Vánoc, zadlužení, nízká motivace a pocit, že musíme něco udělat, či změnit. 

Jděte na procházku, nebo si vezměte dovolenou

Vzorec na výpočet nejdepresivnějšího dne v roce:

W - počasí, d - dluhy, T - počet dnů, které uběhly od Vánoc, Q - čas, který uběhl od porušení novoročních předsevzetí, M - motivace a N - nutkání pustit se do nějaké činnosti

V Británii tento den nazývají 'Blue Monday' (Chmurné pondělí) a v médiích každoročně vychází rady, jak ho ve zdraví přežít: Běžte na procházku, v práci se posaďte k oknu, abyste načerpali co nejvíce denního světla, nebo si vezměte dovolenou a odjeďte někam za sluncem.

Řada psychologů ale nabádá lidi, aby takzvané Chmurné pondělí ignorovali. Nejde totiž o nic jiného než o promyšlený marketingový tah. Vzoreček na výpočet nejhoršího dne totiž vymyslel Arnall na zakázku cestovní kanceláře Sky Travels, která se snažila zvýšit prodej svých zimních zájezdů do tropických destinací. Nepovedlo se, firma už zkrachovala, nicméně obavy z nejhoršího dne žijí dál.

