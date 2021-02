Omdléval v práci, tak letěl. Nyní Brit vysoudil téměř milion na odškodném

Praha Muž, který pracoval v bývalém jaderném bunkru, dostal „padáka“ za to, že omdlel v práci. Dle jeho nadřízených je místo tak špatně dostupné kvůli bezpečnostním prvkům, že by se k němu nemusel nikdo dostat, kdyby se situace znovu opakovala. Zaměstnanec nyní vysoudil zhruba 28 tisíc liber jako odškodnění za nespravedlivé propuštění.

O případu informoval britský server deníku The Times. Čtyřicetiletý Nicholas Tyson pracoval jako počítačový technik pro firmu Cyberfort, která se věnuje zabezpečování virtuálních dat. Silně chráněné úložiště dat se nacházelo na bývalé letecké základně britského Královského letectva Greenham Common v hrabství Berkshire, která sloužila za studené války jako základna Severoatlantické aliance (NATO) i pro užití jaderných zbraní. V 80. letech zde proběhl i známý protest právě proti zbraním hromadného ničení. Opuštěna byla v roce 1992 a byla přebudována k jiným účelům.



Nicholasovi propukl zdravotní stav (tzv. vazovagální synkopa), při kterém se stávalo, že omdlel. Poté, co v práci ztratil vědomí v srpnu roku 2018, napsali představitelé firmy Cyberfort dopis lékaři, který se o Tysona staral. Tázali se, zda je možné, aby se svým stavem pracoval muž sám, načež doktor odpověděl, že by bylo lepší, aby okolo Nicholase byli další lidé. Zaměstnanec argumentoval, že by mohl mít u sebe tlačítko, které by stiskl, kdyby se necítil v dobrém stavu. To jeho šéfové odmítli s tím, že vzhledem k vysokému zabezpečení prostoru je takovýto postup příliš náročný.

Tyson byl pomocí dopisu propuštěn v září 2018, ale jen tak lehce se nevzdal a napadl rozhodnutí u britské vládní agentury pro férové pracovní podmínky z důvodu nespravedlivého propuštění. Následný soud, který se věnuje pracovnímu a zaměstnaneckému právu, označil rozhodnutí za protiprávní a rozhodl, že firma pochybila, když nedostatečně prozkoumala rizika hrozící panu Tysonovi v případě, že bude pokračovat v práci sám. Zaměstnanec dostal odškodnění ve výši zhruba 28 tisíc liber (zhruba 830 tisíc korun).