Britský umělec nechá lidi vyzkoušet, jak se dýchá v Pekingu

LONDÝN Britský umělec Michael Pinsky vymyslel originální způsob, jak upozornit na chronicky špatnou kvalitu ovzduší v některých světových velkoměstech, a v rámci svého projektu nechá lidi vyzkoušet, jak se dýchá ve smogem zamořeném Pekingu, Sao Paulu nebo Dillí. V Manchesteru instaloval pětici propojených stanových kupolí, v nichž pomocí přístrojů přesně replikuje složení vzduchu, v němž tamní obyvatelé žijí.

Pinsky kvůli srovnání v jednom ze stanů napodobuje zcela čisté ovzduší z norského ostrova Tautra poblíž Trondheimu, v dalších se pak snaží do co největších podrobností vytvořit vzduch, jaký se vyskytuje v Londýně, Sao Paulu, Dillí a čínské metropoli Pekingu. Záměrně vybral taková města, aby mohli návštěvníci zakusit různé podoby smogu a to, jak jej člověk snáší v klimaticky sušších a chladnějších a naopak vlhčích a teplejších podmínkách.



V jednotlivých stanech přístroje vytvářejí takovou směs znečištění prachovými částicemi, oxidem dusičitým, oxidem siřičitým a oxidem uhelnatým, která odpovídá měření v jednotlivých městech. Pinsky dokonce šel do takových detailů, že ve fingovaném vzduchu z Dillí je cítit typický štiplavý zápach spálených odpadků, v stanu napodobujícím Londýn zase převládá pach výfukových plynů.



„Umění by mělo lidi přimět k přemýšlení,“ domnívá se Pinsky, který svou instalaci nyní představuje už poněkolikáté. Tentokrát ji mohou zažít lidé v Manchesteru v rámci Týdne za čistší ovzduší. Stany lze navštívit zdarma do 23. června.