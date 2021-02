Černoška se dostala do elitního šampaňského klubu

REMEŠ Když se Marie-Ins Romelleová, černoška narozená na karibském ostrově Guadeloupe, rozhodla stát součástí exkluzivního světa francouzských výrobců šampaňského, neviděla v něm nikoho, kdo by vypadal jako ona, píše agentura Reuters. Místo toho, aby ji to odradilo, řídila se heslem, podle kterého žije: „Je třeba mít odvahu. Když máme odvahu, otevřou se nám dveře.“

Dvaačtyřicetiletá Romelleová má nyní vlastní značku šampaňského, které vyrábí ve spolupráci s vinicí poblíž Remeše. Zvláštní oblibu si podle ní našlo u zákazníků s karibskými kořeny, kteří chtějí značku, jež odráží jejich spojení s regionem.



Značka se jmenuje Marie Césaire. První část názvu je jméno matky, druhá otce Romelleové. Jako výraz úcty ke karibskému původu dala majitelka na vinětu kolibříky a víno doslazuje nerafinovaným třtinovým cukrem.

Romelleová říká, že je - pokud ví - jedinou černoškou, která vyrábí šampaňské. Označení tohoto šumivého vína je chráněno. Nazývat se tak smí jen vinné moky vyráběné v oblasti Champagne v severovýchodní Francii.

Romelleová se na předměstí Paříže přestěhovala s rodinou z ostrova Guadeloupe, když jí byly tři roky. Její otec zemřel, když jí bylo devět let. Ze školy odešla v šestnácti, aby mohla finančně podporovat rodinu. Láska k šampaňskému se u ní vyvinula, když pracovala jako prodavačka v obchodě s lahůdkami na letišti poblíž Paříže.

Po mnoha letech, kdy pracovala v obchodech, bankách a poté, co vystudovala ekonomii na vysoké škole, se v roce 2015 Romelleová přestěhovala do oblasti Champagne a vytvořila tu svou vlastní značku šampaňského. Teď říká, že by chtěla svým příkladem povzbudit i další lidi z etnických menšin.

„Musíme přestat stavět bariéry a říkat si: Tohle nebo tamto nemůžu dělat,“ říká Romelleová. „Doufám, že se se mnou někdo identifikuje a já ho ovlivním tak, že se odváží dělat věci, k nimž dříve odvahu neměl,“ dodává černošská podnikatelka.