Češi se vezou na vlně retro zábavy. Modelářství, pletení i stavění letadýlek mají jako koníčka i jako přivýdělek

Pandemie a s ní nedobrovolně získaný volný čas přinesly návrat „retro“ koníčků a zálib. Po pletacích jehlicích, modelářském lepidle či drhacích přízích sahají i ti, kteří by ještě před několika lety přísahali, že mají obě ruce levé.

Zájem o hobby činnosti, o nichž si mnozí mysleli, že patří když už ne na propadliště dějin, tak určitě do dob socialismu, v poslední době nebývale roste. A co víc, pouští se do nich i ti, kteří ještě nedávno tvrdili, že na nic takového nemají buňky. V době YouTube kanálů s návody všeho druhu, sociálních sítí určených ke chlubení rukodělných výrobků a hlavně pandemie, která nás donutila trávit více času doma a vzala nám zdroje zábavy „tam venku“, se řada retro zálib vrátila ve velkém stylu. Jen se přizpůsobily moderní době.

Místo časopisů Praktická žena či Dorka jsou tu online tutoriály, burzy nadšenců nahradily aukční portály, a hlavně z někdejší nutnosti dané nedostatkem zboží se stává čistý koníček. Jiní jsou i ti, kteří se těmto zálibám věnují. Jedno ale zůstává stejné. Příjemný pocit, který se dostaví po vykonané práci, ať už je výsledkem svetr přesně podle přání, nebo třeba originální figurka do deskové hry nebo makramé závěs na květináč. Ano, proměnilo se i názvosloví. Kupříkladu makramé je jen jiný výraz pro kdysi velmi populární vázání uzlíků zvané drhání.