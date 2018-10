CK Telegraf: Vítej, Podkarpatská Rusi! Jak se před 100 lety rodilo Československo

Praha Už jen na prstech jedné ruky můžeme počítat dny zbývající do 100letého výročí od vyhlášení samostatného Československého státu. K tomuto momentu ale vedla dlouhá cesta. V průběhu roku jsme si připomínali nejdůležitější události roku 1918 moderní formou. Jaké by to bylo, kdyby před stoletím tehdejší osobnosti komunikovaly na sociální síti tak, jako to dělají dnešní politici? Zkusili jsme si to představit...

CK Telegraf průběžně aktualizujeme po celý rok. Jednotlivé příspěvky přibližují den po dni události roku 1918. Příspěvky, které vkládáme do úst historickým osobnostem, jsou zpravidla fiktivního charakteru, ale opírají se o reálné události a dobové výroky.

Jejich smyslem je seznámit čtenáře hravou formou s dějinami tak, jak se píší dnes ve světě sociálních médií. Vycházíme ze skutečných historických momentů a dostupných informací, nevyhýbáme se ale zjednodušení ani nadsázce.

Sítí CK Telegraf můžete brouzdat zde: