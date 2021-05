V krizi pomohli lidé i město. Nejvíce zakoupených stravenek putovalo pro ďábly, říká šéf pražské zoo Bobek

Praha Covid naše zvířata naštěstí tolik nepostihl, díky našemu zřizovateli se podařilo velkou část ztrát pokrýt, pro tento rok nám Praha poskytla kompenzaci 22 milionů korun, říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. Promluvil taktéž o přemisťování goril do nového pavilonu, kde budou chráněny před povodněmi, či jakému zvířeti lidé během covidu nakoupili nejvíce stravenek.

Lidovky.cz: Jak velké finanční ztráty vaše zoologická zahrada utrpěla?

My jsme vyčíslili pokles příjmů zhruba na 130 milionů korun za celou dobu covidu. Velmi nám pomohla veřejnost - například skrze nákup stravenek pro zvířata - a hodně nás také podržel náš zřizovatel, tedy hlavní město Praha. Dostali jsme od něj loni 45 milionů korun, nyní ještě dalších 22 milionů, to vám říkám jako vůbec prvnímu. Ministerstvo životního prostředí nám pak poskytlo dotaci ve výši 16 milionů korun. Když tedy vezmeme v úvahu ještě pomoc veřejnosti, tak můžeme konstatovat, že propad příjmů byl ze značné části pokryt, i když ne zcela. Díky bohu za to.

Lidovky.cz: Zaznamenali jste v poslední době ještě nějaká zvířata nakažená covidem?

To už je v pořádku. Nákaza prošla pavilonem goril a pavilonem šelem, ale to již odeznělo před notnou dobou. Veterinární uzávěra již byla zrušena. Naštěstí průběh u žádného ze zvířat nebyl tak silný, jako například v zoologické zahradě v San Diegu, kde jednoho starého samce museli uspávat a podali mu i monoklonální protilátky. To bylo opravdu drsné, u našich goril nebyly příznaky zdaleka tak závažné, i když jim to určitě nebylo příjemné. Příčiny úhynu samice Bikiry jsme podrobně rozebrali na našich webových stránkách, je zde zpráva veterináře. Spojení s covidem nebylo prokázáno.

Ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek provází novináře při prohlídce stavby nového pavilonu pro gorily. Ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek.

Lidovky.cz: V únorovém rozhovoru pro ČT 24 jste uvedl, že některá zvířata - zejména primáti, ale i další - cítí nepřítomnost návštěvníků a jsou jí zaskočeni. Neprožila zvířata šok znovu, když se teď lidé do zoo vrátili?

Ono to samozřejmě nelze zcela generalizovat, ale když přistoupím na určité zjednodušení, tak zvířata jsou zvyklá na své prostředí, jehož součástí jsou právě i návštěvníci. Když jim odvyknou a pak přijde jejich návrat, tak to pro zvířata opět znamená určitou změnu. Ale je pravda - ptal jsem se na to kolegů starajících se o různé skupiny zvířat - že byla zaskočena tak první den a potom to vše najelo opět do normálu. Vrátilo se to, na co byla zvířata zvyklá dlouhodobě.

Lidovky.cz: Dříve jste také zmiňoval, že kvůli covidu se v Africe lidé ve větší míře vracejí k bush meatu, tedy lovu divoké zvěře. Pokračuje tento trend?

Dá se to zřejmě takto zobecnit, ale je složité to doložit. Mně teď psala Jane Goodallová (anglická bioložka zabývající se výzkumem zejména šimpanzů,pozn.red.), že covid je ohromná rána pro ochranu přírody a záchranu biodiverzity. Vnímáme to všichni z naší branže včetně těch největších osobností dost podobně. Dá se to dokládat i zprávami z oblastí, kde své projekty realizuje Zoo Praha, tedy například z Kamerunu. Podle mého názoru je problémem, že to vše, co se podařilo vymýtit, se jakousi setrvačností navrací zpět. Dalším problémem bude to, že na ochranu přírody půjde méně peněz.

Lidovky.cz: V polovině května jste na sociálních sítích zveřejnil krátké sdělení, ve kterém jste komentoval předpověď počasí, kdy mělo hodně pršet. Měl jste před očima dění z roku 2002?

Nebo i dění z roku 2013, že? To sice nebyla zaplavena protipovodňová věž pavilonu goril, ale bylo to také velmi nepříjemné. My to máme před očima pořád a kolegové sledují meteoradar někdy až obsesivně. U jižní části zahrady stojí protipovodňová hráz, která je dimenzovaná na 20letou vodu, je zde také ta věž, kam lze gorily evakuovat, ale ta byla v roce 2002 (kdy přišla voda tisíciletá, pozn.red.) také zaplavena. V roce 2013 jsme tedy měli informace, že ta úroveň hladiny nestoupne až natolik, ale kdyby ta hladina byla ještě vyšší a my museli gorily evakuovat ještě i odtamtud, tak to už je problém téměř neřešitelný.

Lidovky.cz: V čem je to tak složité?

Musíte si uvědomit, že jedna věc je mít náhodně poskládanou skupinu goril a druhá věc pak je mít rodinnou skupinu, kdy jsou na sebe vázané, opravdu prožívají, když jedna z nich je uspaná, zmizí nebo se stane něco podobného. A to nemluvě o mláďatech.

Lidovky.cz: Jak složité bude přesunout gorily do nového pavilonu, který budujete?

My gorily dlouhodobě učíme, aby uměly nastoupit do transportních boxů, čili pokud jsou na to zvyklé, že tam vlezou, nechají se zavřít a převézt, tak nemusejí být uspány. Je snaha je na to připravit a udělat to pokud možno „bezbolestně“. Ale pochopitelně to pro ně bude obrovská změna, třeba Richard (gorilí samec v Zoo Praha, pozn.red.) je velice konzervativní, takže ještě víc náročné než-li pro nás to bude pro ně.

Lidovky.cz: Jaké další nové pavilony chystáte?

Zde naproti novému domovu pro gorily vyroste expozice Arktida, začátek stavby je ale nejdříve tak za 2 až 3 roky.

Lidovky.cz: Minulý rok jsme se zde v Zoo Praha potkali při příležitosti otevření Darwinova kráteru, expozice tasmánské a australské fauny. Podařilo se zde ubytovat ještě vombaty, kteří zde tenkrát ještě nebyli?

Bohužel zde ještě nejsou, jelikož Austrálie je dlouhodobě v lockdownu. Počítáme s nimi, ale člověk míní a covid mění. Pevně věřím, že budou, ale v této konkrétní záležitosti jsme se příliš neposunuli.

Ředitel pražské zoo Miroslav Bobek 27. května 2020 představil expozici tasmánské a australské fauny Darwinův kráter.

Lidovky.cz: Jak oblíbeným se pavilon stal?

Je to mimořádně úspěšná expozice, ačkoliv byl bohužel stejně jako celá zoo dlouho zavřený. Průchozí výběh klokanů, kde nyní jsou ještě navíc mláďata, to je zkrátka top. Pro zasvěcenější jsou zde pak ďábli, ti jsou opravdu bomba. Dokonce se naučili chodit dříve ven, takže jsou i dobře vidět. Já osobně je považuji za jedny z největších celebrit zoo. V našem fundraisingovém projektu, kdy lidé pomáhají zahradě nákupem stravenek pro zvířata, pro ďábly kupovali stravenek vůbec nejvíce. Za nejvíce peněz nakoupili pro gorily, ale ty jsou dražší. Nejvíce stravenek opravdu lidé koupili právě pro ďábly.

Lidovky.cz: V březnu vznikla poměrně velká mediální kauza díky jednomu titulku zprávy na serveru Novinky.cz, která uváděla slova šéfa Zoo Dvůr Králové Přemysla Rabase ohledně utrácení zvířat, které nebude čím krmit kvůli covidovým uzavírkám. Ředitel královedvorské zoo se poté ohradil, že jeho slova byla posunuta. Jak jste to vnímal vy?

Já jsem se vůči tomu taktéž vymezil a řekl jsem, že u nás - a myslím si, že ani ve většině zoologických zahrad v Česku - to nehrozilo a nehrozí.